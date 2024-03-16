Bu eserler Peygamber Efendimizin görünüşünü anlatıyor! Üsküdar'da "Hilye-i Saadet" sergisi açıldı

Nakkaş Tezyini Sanatlar Merkezi destekleriyle hayata geçirilen "Hilye-i Saadet" sergisi Üsküdar Belediyesi tarafından sanatseverlerle buluştu.

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde küratörlüğünü Erkan Doğanay'ın üstlendiği sergide, hüsnühat sanatının en güzel hilye örnekleri yer alıyor.

Açılışta konuşan Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer, Üsküdar'ın tarihinde kültürün önemli bir yer tuttuğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Şehrimizden aldığımız ilhamlarla bu geleneği sürdürmek istiyoruz. Hilye-i şerifler Peygamber efendimize olan sevginin hat tablolarına yansıyan halidir. Bu birbirinden değerli eserlerden oluşan serginin ramazan ayının bereketine katkı sunacağı düşüncesindeyiz. İzleyicisi bol olsun."

Hattat Semih İrteş ise Nakkaş Tezyini Sanatlar Merkezi'nde yetişen kişilerin eserlerinin sergide yer aldığına dikkati çekerek, serginin hattatların en güzel hilye-i şeriflerine ev sahipliği yaptığını söyledi.

Toplam 42 eserin yer aldığı sergi, 5 Mayıs'a kadar boyunca görülebilecek.

HİLYE-İ SAADETLERİN ÖNEMİ

İslam kültüründe Peygamber Efendimizin dış görünüşünün, fizikî yapısının anlatılmasına “Hilye-i Seâdet” veya “Hilye-i şerîfe” deniliyor.

Tarih boyunca alimler sahabe-i kiramın rivayetlerine göre Resûlullah Efendimizin (aleyhisselâm) hilyesini yani O'nun dış görünüşünü veya görünen bütün uzuvlarının şeklini, sıfatlarını, isimlerini ve güzel huylarını anlatan metinler hazırlamışlardır.

Bu metinler Müslümanlar tarafından tezhîpli levhalar üzerine yazılmış, câmi ve mescidlerde, ev ve iş yerlerinde yer almıştır. Bu sayede O’nu dâimâ kalplerinde bulundurmaya çalışmışlardır.