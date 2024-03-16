Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Kültür - Sanat > Bu eserler Peygamber Efendimizin görünüşünü anlatıyor! Üsküdar'da "Hilye-i Saadet" sergisi açıldı

Bu eserler Peygamber Efendimizin görünüşünü anlatıyor! Üsküdar'da "Hilye-i Saadet" sergisi açıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Bu eserler Peygamber Efendimizin görünüşünü anlatıyor! Üsküdar&#039;da &quot;Hilye-i Saadet&quot; sergisi açıldı

Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

Nakkaş Tezyini Sanatlar Merkezi destekleriyle hayata geçirilen "Hilye-i Saadet" sergisi Üsküdar Belediyesi tarafından sanatseverlerle buluştu.

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde küratörlüğünü Erkan Doğanay'ın üstlendiği sergide, hüsnühat sanatının en güzel hilye örnekleri yer alıyor.

Açılışta konuşan Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer, Üsküdar'ın tarihinde kültürün önemli bir yer tuttuğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Şehrimizden aldığımız ilhamlarla bu geleneği sürdürmek istiyoruz. Hilye-i şerifler Peygamber efendimize olan sevginin hat tablolarına yansıyan halidir. Bu birbirinden değerli eserlerden oluşan serginin ramazan ayının bereketine katkı sunacağı düşüncesindeyiz. İzleyicisi bol olsun."

Bu eserler Peygamber Efendimizin görünüşünü anlatıyor! Üsküdar'da

Hattat Semih İrteş ise Nakkaş Tezyini Sanatlar Merkezi'nde yetişen kişilerin eserlerinin sergide yer aldığına dikkati çekerek, serginin hattatların en güzel hilye-i şeriflerine ev sahipliği yaptığını söyledi.

Toplam 42 eserin yer aldığı sergi, 5 Mayıs'a kadar boyunca görülebilecek.

Bu eserler Peygamber Efendimizin görünüşünü anlatıyor! Üsküdar'da

HİLYE-İ SAADETLERİN ÖNEMİ

İslam kültüründe Peygamber Efendimizin dış görünüşünün, fizikî yapısının anlatılmasına “Hilye-i Seâdet” veya “Hilye-i şerîfe” deniliyor.

Tarih boyunca alimler sahabe-i kiramın rivayetlerine göre Resûlullah Efendimizin (aleyhisselâm) hilyesini yani O'nun dış görünüşünü veya  görünen bütün uzuvlarının şeklini, sıfatlarını, isimlerini ve güzel huylarını anlatan metinler hazırlamışlardır.  

Bu metinler Müslümanlar tarafından tezhîpli levhalar üzerine yazılmış, câmi ve mescidlerde, ev ve iş yerlerinde yer almıştır. Bu sayede O’nu dâimâ kalplerinde bulundurmaya çalışmışlardır.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Antalya'daki arkeolojik kazılara 5,5 milyar ödenek ayrıldı! Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy turizm hedeflerini anlattı - Kültür - SanatAntalya'daki arkeolojik kazılara 5,5 milyar ödenek ayrıldı!Kemal Sunal Müzesi kapılarını açtı - Kültür - SanatKemal Sunal Müzesi kapılarını açtıHat üstadı Hasan Çelebi: Eski kültürü bilmiyorlar sanat, levhacılığa döndü - Kültür - SanatŞeyhü’l-Hattatin Hasan Çelebi: Sanat levhacılığa döndüSinema Genel Müdürü Birol Güven: 1 milyara yakın insan Türk dizilerini seyrediyor! - Kültür - SanatSinema Genel Müdürü Birol Güven: 1 milyara yakın insan Türk dizilerini seyrediyor!Türkiye'nin ilk denizaltı müzesi "TCG Uluçalireis" kapılarını 18 Mart'ta ziyaretçilerine açacak - Kültür - SanatTCG Uluçalireis 18 Mart'ta ziyarete açılacakKosova'dan Osmanlıya vefa! Prizren'de 5 asırlık tarihi Gazi Mehmet Paşa Hamamı restore edildi - Kültür - SanatKosova'dan Osmanlıya vefa! 5 asırlık eser restore edildiAdıyaman'da bulunan 2100 yıllık kaya yazıları çözüldü: Kanunlara son derece itaat edin ve saygılı olun! - Kültür - Sanat2100 yıllık yazılar çözüldü: Kanunlara itaat edin!Hırka-i Şerif ziyarete açıldı! Camiye akın akın geldiler - Kültür - SanatHırka-i Şerif ziyarete açıldı!Fransa'dan 8 bin 659 eserimizi iade alıyoruz! İstihbaratın sıkı takibi sonuç verdi - Kültür - SanatFransa'dan 8 bin 659 eserimizi iade alıyoruzAntik şehir için oyun geliştirdi - Kültür - SanatAntik şehir için oyun geliştirdi
Sonraki Haber Yükleniyor...