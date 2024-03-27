Bursa'nın tarihi ipek fabrikası Romangal ayağa kaldırılıyor! Fabrika-i Hümayun'un komşusu kültür sanata hizmet edecek

Vaktiyle sarayları süsleyen dünyaca ünlü Bursa ipeğinin işlendiği tarihi fabrika, restorasyonun ardından kültür ve sanat hayatına değer katacak. Osmanlı devrinin Bursa’daki ilk endüstriyel yapılarından olan harabe haldeki 2 asırlık bina, Osmangazi Belediyesi tarafından ayağa kaldırılıyor.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Hanlar Bölgesi ve Hisar’da yapılanlar ile hayata geçirilen 567 restorasyonlarının ardından Bursa’nın endüstriyel mirasını gün yüzüne çıkaracak önemli bir projenin startı veriliyor.

Ülkenin devlet eliyle endüstrileşmesi amacıyla,tarihi İpek Yolu’nun Anadolu’daki son durağı olan Bursa’da 1852 yılında kurulan Fabrika-i Hümayun’un hemen yanına 1861’de yapılan Romangal İpek Fabrikası da Bursa’nın ilk endüstriyel yapılarından biri olarak şehir siluetine kazandırılıyor.

FRANSIZ MÖSYÖ

Muradiye Mahallesi Kaplıca Caddesi üzerinde 10 bin metrekarelik alana yerleşen fabrikaya ait yapı kütleleri, 1862 tarihli Suphi Bey Haritasında görülüyor.

Yahudi asıllı bir Fransız olan Mösyö Romangal’dan 1938 yılında Turgut Yılmazipek’in babası Faik Yılmazipek tarafından satın alınan fabrika, günümüzde de eski sahibinin adıyla ‘Romangal’ olarak anılıyor.

Yılmazipek ailesinin de 1938-1987 yılları arasında burada ipek üretimi ve dokuma işlemlerine devam ettiği bilinirken, 1992’de elde edilen gelir, giderleri karşılamadığı için bütün bölümleri kapatıldı.

Üretimin durmasının ardından da istimhane, kozaklık, mancınıkhane, bükümhane, devdehane, çözgühane, dokuma ve boyahaneler, ısıtma merkezi ve baca gibi üretimi destekleyen birimlere sahip fabrika kullanılamaz hale geldi.

YAŞAYAN MÜZE

Osmangazi Belediyesi, 2 asırlık tarihi ipek fabrikasının ayağa kaldırılması için düğmeye bastı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, tarihi ipek fabrikasını gezip tahrip olan bölümlerle ilgili bilgi aldı.

Başkan Dündar, “Restorasyonun ardından metruk haldeki bu alan, butik ipek üretim merkezi, eğitim - seminer ve sergi salonları, müze, restoran ve kafe ile Bursa’mızın kültür sanat hayatına değer katacak. İpekçilik tarihine ışık tutacak bu proje, aynı zamanda ziyaretçileri için de unutulmayacak bir deneyim yaşatacak. Romangal Fabrikası restorasyon projemiz şimdiden Bursa’mıza hayırlı olsun” dedi.