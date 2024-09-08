Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Büyük Selçuklu eseri Van Ulu Cami minaresi yıkıldı

Büyük Selçuklu eseri Van Ulu Cami minaresi yıkıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Büyük Selçuklu eseri Van Ulu Cami minaresi yıkıldı
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tarihi Van şehrinden geriye kalan az sayıdaki Selçuklu eserleri arasında yer alan Van Ulu Cami'nin minaresi yıkıldı. Vatandaşlar yetkililerden açıklama bekliyor.

Eski Van şehrinde Tebriz Kapı ile İskele Kapı arasında yer alan Van Ulu Cami, yıllarca tarihe meydan okurcasına ayakta kaldı. 

Anadolu’nun nadide camilerinden olan eser 1900'lü yıllarda Ermeni çeteler tarafından tahrip edildi. 

Restorasyon çalışmalarına başlanan eserin uzun zamandır çatlak minaresi dikkat çekiyordu. 

Büyük Selçuklu eseri Van Ulu Cami minaresi yıkıldı - 1. Resim

ANADOLU'NUN EN KÖKLÜ ESERLERİNDENDİ

Asırlarca bölgenin sembol yapıları arasında duran minare, koruma kurulu tarafından alınan kararla yıkıldı.

Minarenin yıktırılma kararına sosyal medyadan tepki gösterildi. 

2022 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) harekete geçmiş ve bölgede kapsamlı bir restorasyon çalışması başlatılmıştı.

Büyük Selçuklu eseri Van Ulu Cami minaresi yıkıldı - 2. Resim

DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray "Çalışmalar başladı. Bu kapsamda alandaki maarif dükkanlar, kamu binaları ve surlar yeniden ayağa kaldırılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü de Ulu Cami, Kızıl Minare ve Hüsrev Paşa Hanı'nda restore çalışmalarının yapılması için çalışma başlattı. Bölgenin kalkınması için canla başla çalışıyoruz." açıklamasıyla bölgedeki ilk çalışmalar hakkında bilgi vermişti.

Büyük Selçuklu eseri Van Ulu Cami minaresi yıkıldı - 3. Resim

Süreç içinde pek çok çalışma yürütülürken Nisan ayında Van valisi Ozan Balcı, "İçinde bulunduğumuz alan 750 yıllık tarihi Ulu Camimizdir. Alanda Kızıl Minareli Cami, Horhor Cami ve Miri Ambarı gibi tarihi yapıları da ayağa kaldırıyoruz. Van Kalesi’nin zirvesinde yer alan Süleyman Şah Camii’nin restorasyonunu bitirerek ibadete açtık. Şimdi de bu görkemli yapının tarihi kimliğine uygun ayağa kaldırılması için çalıyoruz. Çalışmaların bitmesiyle burası bir kültür adası olacak." diyerek restorasyon çalışmalarını yakından takip ettiğini belirtmişti.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Aston Martin Formula 1 takımına milyon dolarlık yatırım!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bakan Ersoy 'Türkiye'de ilk' diyerek paylaştı: Andriake kazılarında özel cam levhalar bulundu - Kültür - SanatBakan 'Türkiye'de ilk' diyerek paylaştıAltın Aslan'a Gazze damgası! Yahudi yönetmen ödülünü Filistinlilere adadı - Kültür - SanatYahudi yönetmen ödülünü Filistinlilere adadıVan'da 2700 yıllık tarihi keşif! Ayanis Kalesi'nde Urartu miğferi ve bronz kalkanlar bulundu - Kültür - SanatVan'da 2700 yıllık tarihi keşifAltın Portakal'da yarışacak filmler belli oldu - Kültür - SanatAltın Portakal'da yarışacak filmler belli olduKanuni Sultan Süleyman vefat yıl dönümünde anıldı - Kültür - SanatKanuni Sultan Süleyman unutulmadıTÜİK Türkiye'nin kültürel sermayesini açıkladı: Son 24 yılda müze sayıları sürekli arttı - Kültür - SanatTÜİK Türkiye'nin kültürel sermaye raporunu açıkladı
Sonraki Haber Yükleniyor...