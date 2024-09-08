Büyük Selçuklu eseri Van Ulu Cami minaresi yıkıldı

Tarihi Van şehrinden geriye kalan az sayıdaki Selçuklu eserleri arasında yer alan Van Ulu Cami'nin minaresi yıkıldı. Vatandaşlar yetkililerden açıklama bekliyor.

Eski Van şehrinde Tebriz Kapı ile İskele Kapı arasında yer alan Van Ulu Cami, yıllarca tarihe meydan okurcasına ayakta kaldı.

Anadolu’nun nadide camilerinden olan eser 1900'lü yıllarda Ermeni çeteler tarafından tahrip edildi.

Restorasyon çalışmalarına başlanan eserin uzun zamandır çatlak minaresi dikkat çekiyordu.

ANADOLU'NUN EN KÖKLÜ ESERLERİNDENDİ

Asırlarca bölgenin sembol yapıları arasında duran minare, koruma kurulu tarafından alınan kararla yıkıldı.

Minarenin yıktırılma kararına sosyal medyadan tepki gösterildi.

2022 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) harekete geçmiş ve bölgede kapsamlı bir restorasyon çalışması başlatılmıştı.

DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray "Çalışmalar başladı. Bu kapsamda alandaki maarif dükkanlar, kamu binaları ve surlar yeniden ayağa kaldırılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü de Ulu Cami, Kızıl Minare ve Hüsrev Paşa Hanı'nda restore çalışmalarının yapılması için çalışma başlattı. Bölgenin kalkınması için canla başla çalışıyoruz." açıklamasıyla bölgedeki ilk çalışmalar hakkında bilgi vermişti.

Süreç içinde pek çok çalışma yürütülürken Nisan ayında Van valisi Ozan Balcı, "İçinde bulunduğumuz alan 750 yıllık tarihi Ulu Camimizdir. Alanda Kızıl Minareli Cami, Horhor Cami ve Miri Ambarı gibi tarihi yapıları da ayağa kaldırıyoruz. Van Kalesi’nin zirvesinde yer alan Süleyman Şah Camii’nin restorasyonunu bitirerek ibadete açtık. Şimdi de bu görkemli yapının tarihi kimliğine uygun ayağa kaldırılması için çalıyoruz. Çalışmaların bitmesiyle burası bir kültür adası olacak." diyerek restorasyon çalışmalarını yakından takip ettiğini belirtmişti.