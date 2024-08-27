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Haberler > Kültür - Sanat > Çanakkale'de 109 yıllık Osmanlı top mevzileri ortaya çıkarıldı

Çanakkale'de 109 yıllık Osmanlı top mevzileri ortaya çıkarıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Gelibolu Yarımadası'nda 109 yıl önce Mehmetçiğin mücadele ettiği Seddülbahir mevkiinde Osmanlı top mevzileri gün yüzüne çıkarılıyor.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca, Gelibolu yarımadasında devam eden çalışmalar kapsamında, Çanakkale Savaşları'na ait -üzerinden bir asırdan fazla bir zaman geçmesine rağmen- izler gün yüzüne çıkıyor.

Seddülbahir mevkiinde 109 yıl önce yaşanan Çanakkale Savaşları'nda bölgenin savunması için kullanılan 15 Osmanlı top mevzisi tespit edildi.

Çanakkale 109 yıllık Osmanlı top mevzileri ortaya çıkarıldı - 1. Resim

Tespit edilen top mevzileri ortaya çıkarılmaya başlandı.

Çanakkale'de 109 yıllık Osmanlı top mevzileri ortaya çıkarıldı - 2. Resim

Tarihin en kanlı muharebelerinden birine sahne olan ve dünya harp tarihine geçen Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Gelibolu yarımadası her yıl binlerce ziyaretçiye bu tarihi atmosferi yaşatmaya devam ediyor.

Çanakkale'de 109 yıllık Osmanlı top mevzileri ortaya çıkarıldı - 3. Resim

Şehitler Abidesi, Seyit Onbaşı Heykeli, 57. Piyade Alayı Şehitliği, Conkbayırı, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Kilitbahir Kalesi, Bigalı Kalesi ve Seddülbahir Kalesiyle pek çok ziyaretçi cephe bölgelerini ziyaret ediyor.

Çanakkale 109 yıllık Osmanlı top mevzileri ortaya çıkarıldı - 1. Resim

"TOPLARDA MEHMETÇİĞİN PARMAK İZLERİ VAR"

Seddülbahir mevkiinde bulunan top mevzilerinde incelemelerde bulunan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir şunları anlattı:

“Çanakkale tarihi alan dünyanın en büyük açık hava müzesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. 15 adet top mevzisi yani Çanakkale'yi Geçilmez yapan Mehmetçiğin büyük bir destan yazdığı ve kahramanlık örneği sergilemiş olduğu Çanakkale'nin muhafızlığı görevini yapmış top mevzileri gelen ziyaretçiye açık hale getiriliyor.

Çanakkale'de 109 yıllık Osmanlı top mevzileri ortaya çıkarıldı - 5. Resim

Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığımızca gelen ziyaretçinin Çanakkale Ruhunu daha iyi idrak etmesi, Çanakkale kahramanlığını daha iyi anlaması için savaş sırasında kullanılmış ve Mehmetçiğin ayak izleri olan, Mehmetçiğin parmak izleri olan top mevzilerini gelen ziyaretçiye açarak buradaki kahramanlığın daha iyi anlaşılmasını amaçlıyoruz.

Ve bütün herkesi Çanakkale'deki bu büyük işi başarmış Mehmetçiğimizin, kahraman ecdadımızın hatıralarını daha yakından görmeye, Çanakkale Ruhunu daha iyi hissetmeye ve idrak etmeye davet ediyoruz. Çanakkale bu milletin ortak paydası ve ortak değeridir. İşte hemen arkamızda görmüş olduğumuz top mevzilerinde de ecdadın ayak izleri var. Top mermilerinin üzerinde, top arabalarının üzerinde o büyük kahramanların parmak izleri var. Ve savaşın ne kadar büyük olduğunu da buradan daha iyi görebiliyoruz.

İşte Mehmetçik, o kahraman Mehmetçik, Çanakkale Boğazı'nı işte bu toplarla geçilmez yaptı.”

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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