Çanakkale'de gözleri Assos'a çevirdi! 1700 yıllık yüzük taşından Athena çıktı

Assos Ören Yeri'nde Ksenedochion yapısında Roma İmparatorluk dönemine ait üzerinde Athena betimlemesi olan kıymetli bir yüzük taşı bulundu. Çanakkale'deki bu keşif bölgedeki kazı alanının önemine dikkat çekti.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Assos Ören Yeri'nde Ksenedochion yapısında Roma İmparatorluk Dönemi'ne ait üzerinde Assos inancına göre "ana tanrıça" kabul edilen Athena tasvirli yüzük taşı bulundu.

Assos Kazı Başkanı Prof. Dr. Nurettin Arslan, 1700 yıllık Athena betimlemeli yüzük taşının kentte ileri gelen bir kişiye ait olduğunu ve bir mühür olarak kullanıldığını söyledi.

Başta Aristoteles olmak üzere Platon'un birçok öğrencilerinin üç yıl yaşadıkları Assos antik kenti, en iyi korunmuş şehir devleti olarak kabul ediliyor.

ASSOS KAZILARI 1 YILDIR DEVAM EDİYOR

Bir kaç yıl önce kentte ilk hayatın 200.000 yıl öncesine (Paleolitik Çağ) kadar uzandığı keşfedilen Assos kentindeki arkeolojik kazılar 20 kişilik bir ekip tarafında yürütülüyor.

Kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İÇDAŞ'ın ana sponsorluğunda devam ediyor. Çeşitli üniversitelerden akademisyen ve öğrencilerden oluşan ekip tarafında yapılan bilimsel araştırmalar 12 ay boyunca devam ediyor.

Arazideki kazı, onarım ve düzenlenme faaliyetlerinin yanında belgeleme, yayın ve küçük eselerim restorasyon ve konservasyon faaliyetleri kazı evindeki depo ve laboratuvarda yapılıyor.

ATHENA YÜZÜK TAŞI LABORATUVARDA İNCELENDİ

Yüzük taşının Assos Kazı evindeki laboratuvarda restorasyon, fotoğraflama ve belgeleme işlemi yapıldı.

Assos Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Nurettin Arslan, 1700 yıllık kentin ana tanrıçası olan ‘Athena' betimlemeli yüzük taşının kentteki ileri gelen bir kişiye ait olduğunu ve bir mühür olarak kullanıldığını söyledi.

Assos Ören Yeri'ndeki 2024 yılı kazı çalışmalarının kentin farklı noktalarında devam ettiğini belirten Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurettin Arslan şunları söylüyor:

“Şu anda batı kapısının hemen gerisindeki han ya da misafirhane olarak ifade edebileceğimiz Bizans dönemine ait büyük yapı kompleksi dönemindeyiz. Her yıl bu büyük yapının bir mekanını açığa çıkarıyoruz. Bugün de bu mekanların bir tanesinin içindeyiz.

Bu yıl yapmış olduğumuz çalışmalar sırasında Ksenedochion yapısında değerli bir taştan yapılmış bir yüzük taşı ele geçti. Bu yüzük taşı üzerinde kentinde aslında ana tanrıçası olan ayakta duran Athena betimlenmiş.

Bildiğimiz kadarıyla bu tür taşlar özellikle Roma döneminde çok yaygın ama daha öncesi ve sonrasında da kullanılan bir obje. Bunun da kentteki ileri gelen bir kişiye ait olduğunu ve bir mühür olarak kullanıldığını söyleyebiliriz.

Tahminen Milattan Sonra 2'nci, 3'üncü yüzyıla tarihliyoruz. 1600-1700 yıllık bir tarih önerebiliriz. Bu tabi ki kişilerin kimliğini belirliyor. Antik dönemde bu tür mühürler daha önceki çağlardan beri günümüzdeki imza yerine kullanıldığı söylenebilir.”