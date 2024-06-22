Çatlaklar korkutuyordu! Ankara Kalesi'nde çalışmalar başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kalesi'nin Hisar Kapısı'nda bulunan duvarlarda oluşan çatlaklar için kapsamlı bakım ve restorasyon çalışması başlattı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun onayladığı projede açıkların kapatılması, duvar dikişleri, tamamlanma, temizleme ve güçlendirme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Gelin kayası engel oluyor! Ankara'daki bu köyde asırlardır davul çalmak yasak

Gelin kayası engel oluyor! Ankara'daki bu köyde asırlardır davul çalmak yasak

En önemli tarihi ve turistik mekânlarından birisi olan Ankara Kalesi'nde kapsamlı bir bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor.

Ankara Kalesi'nde sokak sağlıklaştırma ve demir korkuluk çalışması yapan ve Zindankapı Burcu, Güney Burçları ile Saat Kulesi'nin 469,12 metrekare alana yayılan surlarını onarıp güçlendiren ekipler şimdi de Hisar Kapısı'nda tarihi dokuyu koruyarak çalışma yürütüyor.

Proje kapsamında çatlaklar tamir edilirken duvar dikişleri, tamamlanma, güçlendirme, açıkların kapatılması ve boya temizliği gibi işlemler gerçekleştiriliyor.

ANKARA KALESİNDE ROMA DÖNEMİNE AİT TAŞLAR VAR

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığında görevli Yüksek Mimar Halil İbrahim Karagöz, “Ankara Kalesi Dış Kale Sur Duvarları Restorasyon Yapım İşi" kapsamında Uluslararası Icomos İlkeleri ve Venedik Tüzüğü'ne uyarak çağdaş restorasyon tekniklerinin uzman ekiplerce devam ettirildiğini belirtti.

“Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı olarak gerçekleştirmekte olduğumuz restorasyon çalışmaları hızla devam etmekte. Duvarlar üzerinde ayrılmalar, çatlaklar ve eğilmeler mevcuttu. Can ve mal kayıplarının yaşanmaması adına öncelikli olarak sağlamlaştırma çalışması başlattık.

Yağışlardan dolayı duvarların nemlenmesi nedeniyle malzemeler üzerinde çiçeklenme ve tuzlanma meydana gelmiştir. Yapmış olduğumuz çalışmada sur duvarlarındaki belli başlı malzeme kayıpları, deformasyon, kararma, çiçeklenme ve tuzlanma gibi yapıya zarar veren ögeler bertaraf edilmekte. Sur duvarları üzerinde yer alan malzeme kayıpları kendi özgün dokusuna ait taşlarla tamamlanıyor.

Çalışmalar kapsamında hem cepheler üzerinde yer alan deformasyon hem de Roma Dönemi'ne ait devşirme taşların üzerinde kararmalar tarafımızca gideriliyor” dedi.

STK'LARDAN PROJEYE DESTEK

Ankara Kalesi'nin sadece Ankara için değil, bütünüyle Türk turizminin gözbebeği olacak bir tarihi mirası olduğunun altını çizen Ankara Kale Çalışmaları Meclis Başkanı Şevket Bülend Yahnici de yazılı açıklama yaptı.

Yahnici şu bilgileri paylaştı:

"Ankara Kalesi'ne gerektiği gibi sahip çıkmak, gerektiği şekilde korumak görevimizdir. Yıllarca Ankara Kalesi Derneği ile bu yönde yürüttüğümüz gayretleri şimdilerde bir sivil toplum üst platformu olan Ankara Kent Konseyi Ankara Kalesi Çalışmaları Meclisi olarak devam ettirmeye çalışıyoruz.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkan Bekir Ödemiş Bey'in ilgisi ve konuyu sahiplenen tavrı, yazışmaları; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın aynı sahiplenme ile sorumluluk üstlenme beyanındaki ısrarlı yazıları ile Bakanlık rızası ve Kurul kararı noktasına ulaşıldı.

Geç de olsa Büyükşehir Belediyesi eliyle tehlikeli durumun giderilmesi yönünde çalışmalar başlatıldı.

Her geçen gün büyüyerek korkutucu hale gelmiş bulunan sur çatlaklarıyla birlikte genel bir bakım için de fırsat doğmuş oldu. Bu nadide tarih mirasının korunup geleceğe taşınması ve Ankara Kalesinin bir kültür, sanat, turizm merkezi olarak geleceğe kazandırılması milli bir görevdir.”