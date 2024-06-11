Tokat'ta depremden zarar gören Malum Seyit Camisi restorasyon için gün sayıyor!

Bu camiden Türkiye'de çok az var! Yapım tekniğiyle asırlara meydan okuyor

Bu camiden Türkiye'de çok az var! Yapım tekniğiyle asırlara meydan okuyor

Tokat'ta meydana gelen 4,7 ve 5,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Sulusaray ilçesindeki Malum Seyit Camisi için restorasyon ödeneği Kültür ve Turizm Bakanlığı'na aktarıldı.

Tokat'ta 18 Nisan 2024 tarihinde meydana gelen depremler sonucunda zarar gören Malum Seyit Camisi için restorasyon çalışmaları hız kazanıyor.

Camide yaşanan çatlaklar ve hasarlar nedeniyle, Kültür ve Turizm Bakanlığı ödeneği caminin restorasyonu için tahsis etti.

Caminin sahip olduğu tarihi değeri korumak amacıyla, yakın zamanda ihale sürecinin başlayacağı belirtildi.

YAPIM TEKNİĞİYLE ASIRLARA MEYDAN OKUYOR

8 asırlık Malum Seyit Cami, Türkiye'de beşik sırtı modeli ile yapılmış sayılı camiden biri olma özelliği taşıyor.

Benzersiz mimarisi ve tarihi dokusuyla görenleri kendine hayran bırakıyor. Tokat'ın Sulusaray ilçesine bağlı Dutluca köyünde bulunana Malum Seyit Cami'nin yapım şekli ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan, camide yapılan incelemeler sonucunda çatlakların özellikle türbe kısmında yoğunlaştığını ve caminin güvenliği için ibadete kapatıldığını söyledi.

Restorasyon için hazırlanan yaklaşık maliyetin belirlendiğini ve projelerin hazırlanarak restorasyonun başlayacağı bilgisini veren Erdoğan, ihale safhasının başlamasıyla birlikte zemin etüt çalışmalarının yapılacağını ve duvarların durumuna göre restorasyonun şekilleneceğini vurguladı.

Erdoğan, caminin duvarlarında meydana gelen ciddi çatlaklar nedeniyle, duvarların sökülmesinin gerekip gerekmediğine zemin etüt çalışmalarının sonuçlarına göre karar verileceğini belirterek, ahşap tavana da müdahale gerekebileceğini ancak şu anda tavanın herhangi bir hasar görmediği ifade etti.