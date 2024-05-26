Chicago'da Osmanlı rüzgarı! Türk Festivali'nde Mehter ilgi odağı oldu

Türk kültürü ve mirasının sergilendiği Chicago Türk festival Cumartesi günü de ABD'nin Chicago kentinde devam etti ve festival ziyaretçileri klasik sanatlara ve performanslara şahitlik etti, atölyelere katıldı. Festivale katılan Mehter takımı, Amerikalılara Osmanlı havasını hissettirdi.

Rosemont Köyü'ndeki Donald E. Stephens Kongre Merkezi'nde Cuma günü başlayan Türk Festivali'nde onlarca ziyaretçi, ebru sanatından bakır işlemeciliğine kadar klasik sanatların sergilendiği çeşitli stantlar doldurdu.

Ebru standını işleten Nur Banu Yaşar, Anadolu'ya yaptığı açıklamada, kendisine yaklaşan meraklı konuklara sanatını sergilemekten gurur ve zevk duyduğunu söyledi.

"İnsanlar su üzerinde bir motif yapmayı ya da bir çiçek motifi yapmayı çok ilginç buluyor.

"Türkiye'de çoğu insan bu konuda bilgi ve deneyim sahibi ama Amerika'da ilk kez gördükleri için sanatımızdan büyüleniyorlar" dedi.

Türkiye'nin Chicago Başkonsolosu Engin Türesin ise Anadolu'ya yaptığı açıklamada Chicago'nun ABD'nin en kozmopolit şehirlerinden biri olduğunun altını çizdi.

"Dolayısıyla bu festival başta (Türk) vatandaşlarımız olmak üzere Chicago bölgesinde yaşayan Müslüman toplumlardan büyük ilgi gördü" diyen Turesin, Latin Amerika toplumlarının da Türkiye'ye ilgi gösterdiğini sözlerine ekledi.

Türk televizyonlarının ABD'de ilgi uyandırmada oynadığı role dikkat çeken Türesin, festivale Türk oyuncuların da katılacağını belirtti.

"Bu festival gerçekten bu ilgiye cevap verecek ve kültürümüzün pek çok yönünü içerdiği için Chicago, Orta Batı ve Amerika'da ülkemiz için daha fazla farkındalık oluşturmaya büyük ölçüde hizmet edecek" dedi.

Festivale katılan Büyük Chicago İslami Organizasyonlar Konseyi İcra Direktörü Gregory Abdullah Mitchell de Türk Festivali'ni "çok, çok, çok önemli" olarak nitelendirdi.

Festivalin "İslam'ın ve Müslümanların dünyaya katkıları" konusunda farkındalık oluşturmaya hizmet ettiğini söyledi.

Etkinliğin açılış konuşmacılarından biri olan Mitchell, festivalin "bugün Türkiye ulusuna dönüşen Osmanlı İmparatorluğu'nun mirasını, bilgisini, kültürünü ve bilimlerdeki gelişimini" temsil ettiğini söyledi.

"Sahip olduğumuz bilgi birikiminin nasıl geliştiği ve diğer ülkelerin, Avrupa ülkelerinin ve dünyadaki diğer ülkelerin bugün sahip olduğumuz toplumları inşa etmeleri ve oluşturmaları için nasıl bir platform olduğu bizim köprümüzdür" diye ekledi.

Festival alanında, ABD'nin Türk ve Müslüman toplumlarından şirketler, hayır kurumları ve diğer sivil toplum kuruluşları tarafından kongre merkezinde yaklaşık 230 stant kuruldu.