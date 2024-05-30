Çiftlik evinde 17. yüzyıla ait para deposu bulundu

Arkeologlar Almanya'nın Wettin kasabasındaki bir çiftlik evindeki inşaat çalışmaları sırasında 17. yüzyıldan kalma büyük bir hazine keşfetti.

Wettin'in kalbinde yer alan çiftlik evi, 2018 yılından bu yana Altstadt Wettin tarafından korunuyor. Kuruluş, modern gelişim nedeniyle yıkılma riski altında olan kasabanın kültürel mirasını korumaya adanmış.

Heritage Dailynin haberine göre burjuva bir ailenin çiftlik evi 16. ve 17. yüzyıllar arasına tarihleniyor ve yazılı kaynaklarla Otuz Yıl Savaşları'nın sona erdiği devre kadar izi sürülebiliyor. Bina 1681 yılından itibaren kasabanın eczanesi olarak kullanıldığı da tespit ediliyor.

Çiftlik evindeki inşaat çalışmaları, orta avluya açılan kapı alanında 17. yüzyıldan kalma bir sikke istifini ortaya çıkarıyor.

400 YILLIK ZULA

Arkeologlar burada sıkıştırılmış toprak katmanlarında tam 285 sikke buldu. Sikkeler LDA Saksonya-Anhalt'ın restorasyon atölyesine gönderildi.

Tahminlere göre 1650'lerin sonlarında biriktirilen sikkelerin yarısından fazlası Roma İmparatorluğu, kalanı da Alman Konfederasyonu'na ait. Definenin geri kalanı ise "groschen" adlı sikkelerden oluşuyor.

Hazine arasında Schreckenberg grochen sikkeleri ve İspanya Hollanda'sında basılan Albertus talerleri de bulunuyor. Ayrıca Alman imparatorları, Brunswick-Lüneburg Dükalığı, Avusturya Arşidükü VII. Albert ve İspanya Kralı IV. Philip tarafından basılmış sikkeler de bulunuyor.

Arkeologlar elde ettikleri bu sikkeler hakkında şu açıklamayı paylaştı:

“Tarihi öneminin yanı sıra Wettin sikkesi, binaların ve arkeolojik anıtların korunması için sorumlu makamlarla yakın işbirliği içinde çalışmamıza, Saksonya-Anhalt tarihi hakkındaki bilgilerimize önemli katkıların mükemmel bir örneğidir.”