Çıta yüksek film kısa! Yeşilay yarışmasının teması "gençlik ve uyuşturucu"

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği yarışma, Türkiye genelinde ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora ve açık öğretim dahil üniversitelerde öğrenim gören tüm öğrencilerin katılımına açık olacak.

Yeşilay tarafından bu yıl 8. kez düzenlenen Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması'na başvurular başladı.

Başvuruları 20 Eylül'e kadar devam edecek yarışmaya en az 30 saniye, en uzun 5 dakikalık Türkçe veya Türkçe altyazılı filmlerle katılım sağlanabilecek.

GENÇLERİN GÖZÜNDEN UYUŞTURUCU MADDE BAĞIMLILIĞI

Sanatın gücünü kullanarak gençlere uyuşturucu madde bağımlılığının zararlarını anlatacak yarışmada, ön jüri ve jüri değerlendirmesinin ardından ödüle hak kazanan eserler belirlenecek.

Yarışmanın jürisinde Yeşilay Yönetim Kurulu Genel Başkan Vekili Yasin Erol, Yeşilay Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Peyami Çelikcan, Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Büyükaslan, Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Yıldız, yapımcı Birol Güven ve Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Güleryüz yer alacak.

Yarışmanın ödül töreni, 18 Ekim'de yapılacak. Yarışmanın birincisi 75 bin, ikincisi 60 bin, üçüncüsü 50 bin liranın sahibi olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü'ne layık görülen eserin sahibi 75 bin, "Halkın Favorisi" seçilen eserin sahibi ise 50 bin lira ile ödüllendirilecek.

Başvurulara ve yarışma hakkındaki detaylı bilgiye "kisafilm.yesilay.org.tr" adresinden ulaşılabilecek.