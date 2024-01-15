Çizgi dünyasının usta ismi Hasan Aycın'dan Filistin çizgileri sergisi

15 Ocak 2024 11:45 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 11:53

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi, çizgi dünyasının usta isimlerinden Hasan Aycın'ın Kudüs ve Filistin temalı eserleri, Gazze'deki katliamı çizgilerle anlatıyor. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörlük Sanat Galerisinde gerçekleştirilen "Çizgizar Hasan Aycın'ın Kaleminden Kutsal Kudüs ile Yareli Filistin'e Uzanan Kırk Çizgi" sergisinde usta sanatçının 40 eseri yer alıyor.

Sergide yazar ve senarist Gökhan Özcan ile şair Alper Gencer'in sergiye ilişkin kaleme alınan metinleri de Aycın'ın çizgileriyle birlikte ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

"OKUMADIĞIMIZ ŞEYLERİ BİZE İKİ ÇİZGİYLE ANLATTI"

NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, yaptığı açıklamada üniversite olarak Filistin'e destek olmak için çeşitli çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve son olarak da Hasan Aycın'ın sergisine ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Hasan Aycın'ın Gazze'deki soykırımı çizgilerle ortaya koyduğunu ve farkındalık oluşturmak adına bu tür etkinlikleri devam ettirmek istediklerini dile getiren Şahin, "Mescid-i Aksa'nın önünde bir çocuk çizimi vardı, bence o çok etkileyici bir kareydi. Ebabil kuşlarının taşları getirdiği ve halkın top, tüfek ve tanklara karşı taşlarla savunmaya geçtiği o çizgi betimleme tüylerimi diken diken etti. İnşallah Rabbim bir an önce bu zulme son verir, inşallah oradaki kardeşlerimiz kurtuluşa ererler." değerlendirmesini yaptı.

NKÜ Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Özyavuz, uzun metinler okumak yerine sanatla bazı konuların daha iyi anlatılabildiğini, bunun algıları arttırdığını kaydetti.

TEKİRDAĞ'DA ÖZGÜN MÜFREDAT

NKÜ Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Sadık Battal ise bölümün bir isminin de "Çizgizar Rüya Film Okulu" olduğunu belirterek, "Okulumuz geçen sene açıldı, iki sınıfımız var. Özgün bir müfredat uygulamaya çalışıyoruz." dedi.

Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı, Dr. Süleyman Gündüz, Çetin Tunca, Mustafa Preşeva, Doç. Dr. Gökhan Özcan, Zeynep Çiftçi, M. Ahmet Demir'in de arasında bulunduğu alanında uzman isimlerin dersler verdiğini vurgulayan Battal, "Biz burada usta öğreticilerle marifetli öğrenciler yetiştirmek istiyoruz. Bu nedenle bütün kamuoyunca usta olarak tanınan marifetli insanlarla bir program yürütmeye çalışıyoruz." açıklamasını yaptı.

ÇİZGİDEN İLHAMLA SİNEMAYA

"Çizgizar Rüya Film Okulu"nun bir etkinliği olarak ziyaretçilerle buluşan serginin bir ay boyunca açık kalacağını aktaran Battal, "Aycın'ın çizgilerinden seçilen 40 eserin yanı sıra çok değerli yazar, öykücü, senarist Gökhan Özcan, bu sergiye mahsus eşsiz yazılar kaleme aldı, onları da görüyorsunuz. Ayrıca şair Alper Gencer, bu sergiyle alakalı Filistin'e, Kudüs'e mahsus şiirler kaleme aldı. Değerli sinema yazarı İhsan Kabil hocamızın da hazırladığı güzel bir metin var. Böyle özgün bir sergi olsun istedik." görüşünü paylaştı.

Hasan Aycın'ın Yunus Emre gibi "laf olsun diye konuşmayan, söylemek zorunda olduğu için söyleyen" insanlardan olduğuna işaret eden Battal, şunları kaydetti: "Numara yapmayan, her sözünün, her hareketinin sorumluluğunu hisseden değerli bir sanatkarımız. Batı'da ortaya çıkmış olan çizgi sanatını bizden bir dile dönüştürmeyi başarmıştır. Biz de Hasan Aycın üstadımızın eserlerinden ilhamla Batı'da ortaya çıkmış olan sinema sanatını bizden bir dile dönüştürmenin gayretleri içindeyiz. 'Bir eserin ortaya çıkmasında etik, estetik ve anlam olması gerekir.' denilir. Bu eserlerde etik bir zemin var, estetik var. Öyle laf olsun diye çizilmiş, yazılmış şeyler değil. Yazarlık, çizerlik derdiyle değil, hakikate vesile olmak derdiyle ortaya çıkmış çizgiler. Bu çizgilerin ruhu ve anlamı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca etik ve estetik boyutunu da görüyoruz. Hasan Aycın ustamızın masalları da var. Beş tane masalı, romanları, anlatıları var. Bunların eşsiz değerde olduğuna, insanlığa huzur getireceğine inanıyorum. Hasan Aycın hocamızın üzerinden yayılan bu hakikatin, bu ruhun bütün dünyaya yayılmasını ve iyiliğin hakim olmasını niyaz ediyorum."