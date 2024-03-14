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Haberler > Kültür - Sanat > Çocukların hayalindeki Çanakkale! Amerika'daki "Çanakkale Dijital Sanat Sergisi" yarışmasında çocuklar hayal güçleriyle yapay zekayı birleştirdi

Çocukların hayalindeki Çanakkale! Amerika'daki "Çanakkale Dijital Sanat Sergisi" yarışmasında çocuklar hayal güçleriyle yapay zekayı birleştirdi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı, Türkiye Gazetesi
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Çocukların hayalindeki Çanakkale! Amerika&#039;daki &quot;Çanakkale Dijital Sanat Sergisi&quot; yarışmasında çocuklar hayal güçleriyle yapay zekayı birleştirdi

Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı, Türkiye Gazetesi

Amerika'da MEB tarafından düzenlenen Çanakkale temalı dijital sanat yarışmasıyla çocuklar hayal güçlerini yarıştırdı. New York, Ohio, New Jersey gibi şehirlerde yaşayan 5-18 yaş arası çocuklar yapay zeka ile oluşturdukları eserlerle Çanakkale Cephesi'ndeki savaşları resmetti.

ABD’deki Türk çocukları, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümüyle ilgili düzenlenen yarışmaya, hayallerindeki görselleri yapay zeka ile oluşturarak katılıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığının Amerika Eğitim Müşavirliği ve diğer eyaletlerdeki Eğitim Ataşelikleri, Çanakkale Zaferi'nin 109. yılında, Türk tarihindeki bu dönüm noktasını genç nesillere aktarmak amacıyla "Çanakkale Dijital Sanat Sergisi” düzenliyor.

Çocukların hayalindeki Çanakkale! Amerika'daki

Melisa Katadze – North Carolina - 7 yaş

Ülkenin farklı eyaletlerinden pek çok Türk çocuğu, dijital sanat sergisine, çevrim içi, yapay zeka teknolojilerinden faydalanarak oluşturdukları görsellerle katılıyor.

Çocukların hayalindeki Çanakkale! Amerika'daki

Çanakkale Zaferi'nin anısına, "18 Mart'ta, 18 Başlıkta Çanakkale Destanı" temasıyla, yaşları 5 ila 18 olan çocuklara yönelik düzenlenen etkinlik, ABD'de yaşayan Türk çocuklarının tarihlerini sanat aracılığıyla keşfetmelerine ve ifade etmelerine olanak sağlıyor.

Sergi, hem yarışmacı olarak katılan hem de sergiyi dijital ortamda ziyaret eden çocuklara Çanakkale Savaşı'nın önemli anlarını yapay zeka destekli dijital görseller aracılığıyla yeniden yorumlama fırsatı sunuyor.

Çocukların hayalindeki Çanakkale! Amerika'daki

Ayaz Boylu – San Antonio – 9 yaş

Sergi kapsamında, Nusret Mayın Gemisi'nden Seyit Onbaşı'ya, Anzak Askerleriyle İnsanlık Köprüsü Kurulmasından cephedeki sıhhiye hastanelere kadar 18 başlıkta kahramanlık hikayeleri üzerinden eserler kabul edilirken, çocukların hazırladığı dijital eserlerden seçilenler 18martdestani.com sitesinde sergileniyor.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Anadolu Ajansı, Türkiye Gazetesi
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