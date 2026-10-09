Dört arkadaşın çıktıkları bitmek tükenmek bilmeyen yolculuğu merkezine alan “Sonsuz” yakın dönemde öne çıkan aykırı korku filmlerinden biri…

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Bağımsız sinemada son zamanlarda korku janrında farklı örnekler ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz aylarda vizyona giren “The Backrooms” ve “Şeytanla Bir Gece” gibi yapımlar oldukça dikkati çekmişti. Şimdi de Amerikalı genç yönetmen Alex Ullom, “Sonsuz” (It Ends) adlı bilmecelerle dolu bir yol hikâyesiyle geldi.

DURMADAN İLERLE!

Mitchell Cole, Akira Jackson ve Noah Toth gibi isimlerin rol aldığı eserde, üniversiteden yeni mezun olan dört arkadaş, yolları ayrılmadan evvel son bir defa vakit geçirmek ister. James, Tyler, Fisher ve Day adlı gençler, bir şeyler yemek için otomobille çıktıkları yolda, GPS’in yönlendirmesiyle ormanlık bir yola saparlar. Uzun bir müddet çıkışı aradıktan sonra bu yolun hiç bitmediğini anlarlar. Üstelik araba durduğu anda çığlık atan insanlar peyda olup kendilerine saldırmaktadır.

Gençler çareyi durmadan ilerlemekte bulurlar. Bu esnada fizik kaideleri ortadan kalkar; ne otomobilin benzini biter ne kimse acıkıp susar… Böylece günler haftalar birbirine karışır...

ESRARENGİZ VE KORKU DOLU HİKÂYE

“Sonsuz” sıra dışı, korku dolu ve esrarengiz hikâyesiyle başında dikkatleri celbetmeyi başarıyor. “Acaba yolun sonunda ne var?” düşüncesiyle seyirciyi bu seyahatin meraklı eşlikçisi yapıyor. Yönetmen Ullom, izleyiciyi hemen bir yere ulaştırmak yerine kafa karıştıran bir yola sokuyor.

Ancak genç yönetmenin yine kendi elinden çıkan senaryosunun tökezlediği anlar oluyor. Natürel oyunculuk performanslarına rağmen, karakterlerin yeterince geliştirilememiş olması da filmin eksi hanesine yazılıyor.

Lakin sınırlı mekâna rağmen orijinal kamera açılarıyla tesirli bir sinematografi yakalanıyor.

Çok tartışılan 'Sonsuz' vizyonda: Yolun sonu görünmüyor!

BİTMEYEN YOL NE?

Peki, çok merak uyandıran eserdeki “bitmeyen yolculuk” neyi ifade ediyor?

Dört arkadaşın filmin başında kariyer endişeli diyalogları, ana fikre dair ipuçları veriyor. Modern dünyada üniversite okuyup sonra kariyer yolculuğuna çıkan insanlar, tüketim kültürünün içerisinde sonu gelmez bir anlamsızlık boşluğuna düşüyorlar. Eserde anlaşılamayan yol mefhumuyla buna atıfta bulunuluyor.

Ancak yönetmen seküler bir bakış açısıyla yaşamanın manasını bir bilinmezlik halesi içerisine sokarak menfi bir anlayışa da yelken açıyor. Ölüm sonrası, sathi bir şekilde ele alınabiliyor. En tabii durum olan inanmak ise hakikat yerine zor zamanlarda ortaya çıkan bir ihtiyaç gibi resmedilebiliyor.

Hasılı “Sonsuz” cevaplar vermeyen, alışılmış bir sonu olmayan ve bazı negatif yanları öne çıkan sıra dışı bir yapım...

Çok tartışılan 'Sonsuz' vizyonda: Yolun sonu görünmüyor!

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