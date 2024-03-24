Dallar Bayramı Kudüs'te Müslüman ailelerin koruduğu kilisede kutlandı!

Her yıl Paskalyadan bir hafta önce Hıristiyanlığa göre Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmeden önce Kudüs'e son defa girişinde zeytin dallarıyla karşılanmasına atfen kutlanan "Dalları Bayramı" için Kıyamet Kilisesi'nde ayin yapıldı. Hıristiyanlığın farklı mezhepleri arasında tarih boyunca kavga sebebiyle Kamame olarak da bilinen kilisenin anahtarları Osmanlıdan beri Filistinli Müslüman 2 ailede duruyor.

Ortodoks, Katolik, Lutheran, Metodist, Anglikan ve diğer mezhepler de dahil olmak üzere ana akım Hristiyan mezheplerine ait birçok kilisede 24 Mart Dallar Bayramı olarak kutlanıyor.

Kudüs'e giriş bayramı olarak da yapılan ayinler esnasında cemaate palmiye dalları dağıtılıyor.

Hristiyanlar, genellikle papazlar tarafından takdis edilen bu palmiyeleri, Hıristiyan sanatının (özellikle haç ve haçların) yanına astıkları evlerine götürüyorlar.

Kiliseler bu palmiye dallarını 1 yıl sonra topluyor, Kül Çarşambası denilen günde kullanmak için yakma ritüelinde kullanıyor.

İklimi elverişsiz olan yerlerde palmiye dallarını temin etmek zor olduğu için zeytin başta olmak üzere yerli ağaçların dalları kullanılmaya başlanıyor.

Kül Çarşambası 4 Şubat ile 11 Mart arasındaki bir günlerde yapılıyor. Bu günde de rahipler yaktıkları dalları cemaatin alnına külden haçlar çizilerek bir nevi kutsama yapıyor.

Kül Çarşambası ile bir oruç dönemi başlıyor. Büyük perhiz de denilen bu oruçta sadece hayvan ürünleri içeren gıdaları yemiyorlar. Bu orucun şekli ve kaç gün olduğu zaman içinde kiliselere göre değişiklik gösteriyor.

Dallar Bayramı da Kül Çarşambası'nın ardından tutulan oruç ve Paskalya öncesi yapılan bir kutlama ve ardından 1 yıl sonraki Kül Çarşambası'nın dallarının hazırlanması demek oluyor.

24 Mart Hıristiyanlar için bu bayramın Kudüs'te kutlanması ayrı bir önem taşıyor.

Osmanlı döneminde de Hıristiyanların bu bayramlarını kutladığı biliniyor. Özellikle Ortodoks Rum ve Ermeni cemaatleri hem Kudüs'te hem de imparatorluğu diğer bölgelerinde bu bayramlarını icra ediyorlar.

Osmanlı döneminde bir Hıristiyan aile fotoğrafı

Hıristiyanlığın farklı mezhepleri arasında tarih boyunca yaşanan husumet Kamame olarak da bilinen Kıyamet Kilisesi'nin anahtarları Filistinli Müslüman 2 ailede duruyor.

Sultan Abdülmecid, Hristiyanlar arasındaki kavgaya sona vermek için kilise anahtarlarını Kudüs eşrafından Müslüman 2 aileye teslim etmişti. Bugün hala kiliselerin kapısı bu Müslüman aileler tarafından açılıp kapatılıyor.