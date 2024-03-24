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Haberler > Kültür - Sanat > Dallar Bayramı Kudüs'te Müslüman ailelerin koruduğu kilisede kutlandı!

Dallar Bayramı Kudüs'te Müslüman ailelerin koruduğu kilisede kutlandı!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı, Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dallar Bayramı Kudüs&#039;te Müslüman ailelerin koruduğu kilisede kutlandı!

Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı, Türkiye Gazetesi

Her yıl Paskalyadan bir hafta önce Hıristiyanlığa göre Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmeden önce Kudüs'e son defa girişinde zeytin dallarıyla karşılanmasına atfen kutlanan "Dalları Bayramı" için Kıyamet Kilisesi'nde ayin yapıldı. Hıristiyanlığın farklı mezhepleri arasında tarih boyunca kavga sebebiyle Kamame olarak da bilinen kilisenin anahtarları Osmanlıdan beri Filistinli Müslüman 2 ailede duruyor. 

Ortodoks, Katolik, Lutheran, Metodist, Anglikan ve diğer mezhepler de dahil olmak üzere ana akım Hristiyan mezheplerine ait birçok kilisede 24 Mart Dallar Bayramı olarak kutlanıyor.

Dallar Bayramı Kudüs'te Müslüman ailelerin koruduğu kilisede kutlandı! - 1. Resim

Kudüs'e giriş bayramı olarak da yapılan ayinler esnasında cemaate palmiye dalları dağıtılıyor.

Dallar Bayramı Kudüs'te Müslüman ailelerin koruduğu kilisede kutlandı! - 2. Resim

Hristiyanlar, genellikle papazlar tarafından takdis edilen bu palmiyeleri, Hıristiyan sanatının (özellikle haç ve haçların) yanına astıkları evlerine götürüyorlar.

Dallar Bayramı Kudüs'te Müslüman ailelerin koruduğu kilisede kutlandı! - 3. Resim

Kiliseler bu palmiye dallarını 1 yıl sonra topluyor, Kül Çarşambası denilen günde kullanmak için yakma ritüelinde kullanıyor.

Dallar Bayramı Kudüs'te Müslüman ailelerin koruduğu kilisede kutlandı! - 4. Resim

 İklimi elverişsiz olan yerlerde palmiye dallarını temin etmek zor olduğu için zeytin başta olmak üzere yerli ağaçların dalları kullanılmaya başlanıyor. 

Dallar Bayramı Kudüs'te Müslüman ailelerin koruduğu kilisede kutlandı! - 5. Resim

Kül Çarşambası  4 Şubat ile 11 Mart arasındaki bir günlerde yapılıyor. Bu günde de rahipler yaktıkları dalları cemaatin alnına külden haçlar çizilerek bir nevi kutsama yapıyor.

Dallar Bayramı Kudüs'te Müslüman ailelerin koruduğu kilisede kutlandı! - 6. Resim

Kül Çarşambası ile bir oruç dönemi başlıyor. Büyük perhiz de denilen bu oruçta sadece hayvan ürünleri içeren gıdaları yemiyorlar. Bu orucun şekli ve kaç gün olduğu zaman içinde kiliselere göre değişiklik gösteriyor. 

Dallar Bayramı Kudüs'te Müslüman ailelerin koruduğu kilisede kutlandı! - 7. Resim

Dallar Bayramı da Kül Çarşambası'nın ardından tutulan oruç ve Paskalya öncesi yapılan bir kutlama ve ardından 1 yıl sonraki Kül Çarşambası'nın dallarının hazırlanması demek oluyor.

Dallar Bayramı Kudüs'te Müslüman ailelerin koruduğu kilisede kutlandı! - 8. Resim

24 Mart Hıristiyanlar için bu bayramın Kudüs'te kutlanması ayrı bir önem taşıyor.  

Dallar Bayramı Kudüs'te Müslüman ailelerin koruduğu kilisede kutlandı! - 9. Resim

Osmanlı döneminde de Hıristiyanların bu bayramlarını kutladığı biliniyor. Özellikle Ortodoks Rum ve Ermeni cemaatleri hem Kudüs'te hem de imparatorluğu diğer bölgelerinde bu bayramlarını icra ediyorlar. 

Dallar Bayramı Kudüs'te Müslüman ailelerin koruduğu kilisede kutlandı! - 10. Resim

Osmanlı döneminde bir Hıristiyan aile fotoğrafı

 

Hıristiyanlığın farklı mezhepleri arasında tarih boyunca yaşanan husumet Kamame olarak da bilinen Kıyamet Kilisesi'nin anahtarları Filistinli Müslüman 2 ailede duruyor. 

Sultan Abdülmecid, Hristiyanlar arasındaki kavgaya sona vermek için kilise anahtarlarını Kudüs eşrafından Müslüman 2 aileye teslim etmişti. Bugün hala kiliselerin kapısı bu Müslüman aileler tarafından açılıp kapatılıyor.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Anadolu Ajansı, Türkiye Gazetesi
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