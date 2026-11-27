Türkiye ile Kazakistan arasındaki kültürel bağları güçlendirme amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Türkiye’nin Astana Büyükelçiliğinin desteğiyle, sevilen Türk oyuncuların katılımıyla Yerli Düşünce Derneği tarafından “Türk Film Günleri” düzenlendi.

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Türk Film Günleri için Astana’ya gelen sanatçılar, program öncesi etnik köy ziyaretinde bulunarak Kazak çadırını gezdiler, ok attılar, at bindiler.

Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Gazi'nin ağabeyi Sungurtekin Bey’i canlandıran sevilen oyuncu Sezgin Erdemir, dizi setinin ardından yıllar sonra at sırtında görüntülendi.

Çukur dizisinin sevilen karakteri Aliço’yu canlanıran oyuncu Rıza Kocaoğlu ile “DİĞERKAM” filminde başrolü paylaştığı oyuncu İlay Erkök de at binmeyi deneyimledi.

Diriliş Ertuğrul’un Sungurtekin Bey’i Kazakistan’da at sırtında: Ünlü oyuncular at binip ok attı

KIRMIZI HALIDA TÜRK OYUNCULARA YOĞUN İLGİ

Farklı türlerde filmlerin yer aldığı etkinliğin açılışı Sinema Genel Müdürü Birol Güven’in katılımıyla gerçekleştirildi. Galada, Türk film ve dizilerinin sevilen oyuncuları, Rıza Kocaoğlu, İlay Erkök ve Sezgin Erdemir ile yönetmenler Ali Özel, Uğur Yağcıoğlu ve yönetmen/müzisyen Aydın Sarman ile senarist Pınar Yağcıoğlu, kırmızı halıda sinemaseverleri selamladı. Kazakistanlı hayranları, Rıza Kocaoğlu başta olmak üzere kırmızı halıda sanatçılara yoğun ilgi gösterdiler.

Diriliş Ertuğrul’un Sungurtekin Bey’i Kazakistan’da at sırtında: Ünlü oyuncular at binip ok attı

BİROL GÜVEN’DEN “TÜRK-KAZAK ORTAK YAPIM” VURGUSU

Açılış programında konuşan Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Kazakistan ile Türkiye’nin birbirine çok yakın iki ülke olduğunu ve daha da yakınlaşmak için etkinlikler düzenlediklerini ifade etti.

İstanbul’da gerçekleştirilen Korkutata Film Festivali’ne Kazakistan’dan önemli katılım sağlandığını hatırlatan Güven, Türkiye’nin Antalya’da gerçekleştirdiği COP31 Çevre Zirvesi kapsamında “çevreci” 5 filmin çekildiğini anlattı. Bu filmlerden birini Kazakistan’a getirdiklerini belirten Güven, “İnşallah önümüzdeki yıl, Kazakistan ile birlikte yaptığımız filmleri seyrederiz” diye konuştu.

Kazakistan Cumhuriyeti Kültür ve Enformasyon Bakanlığı Kültür Komitesi Sinema Dairesi Başkan Vekili Altınbay Aymahan Esjanulı da konuşmasında, bu tür etkinliklerin kültürel bağların gelişmesine önemli katkı sunduğunu vurguladı, “Türk sinemasının Kazakistan’da kendine özgü geniş bir kitlesi var. Ayakta izlemeye hazır olan izleyicilerimiz var” dedi.

Diriliş Ertuğrul’un Sungurtekin Bey’i Kazakistan’da at sırtında: Ünlü oyuncular at binip ok attı

BÜYÜKELÇİ KAPUCU: “TÜRK DİZİLERİ İLİŞKİLERİN GELİŞMESİNE KATKI SAĞLIYOR”

Türkiye’nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu da Türkiye ile Kazakistan arasında kültürel alanda güçlü bir ilişki olduğunu vurgulayarak, “Ortak yapımlar dahil yeni projelerin gerçekleşmesini diliyorum. Türk dizileri kültürel ilişkilerimizin gelişmesine katkı sağlamaktadır” diye konuştu.

SANATÇILARA PLAKET TAKDİM EDİLDİ

Yerli Düşünce Derneği Genel Başkanı Metin Gündoğdu’nun da konuşma yaptığı gecede ilk olarak “Diğerkam” filmi gösterildi. Ardından da programa katılan sanatçılara plaket takdim edildi.

Kazakistanlı sinemaseverler tarafından coşku ve sevgi gösterileriyle karşılanan oyuncu Rıza Kocaoğlu, gördüğü ilgi karşısında duygularını, “Gerçekten anne şefkatiyle karşılaşmış gibiyim” sözleriyle ifade etti.

Diriliş Ertuğrul’un Sungurtekin Bey’i Kazakistan’da at sırtında: Ünlü oyuncular at binip ok attı

TÜRKİYE’NİN OSKAR ADAYI FİLM KAZAKİSTAN’DA İZLEYİCİ İLE BULUŞTU

Gala gecesinde ayrıca, 99. Akademi Ödülleri’nde En İyi Uluslararası Film kategorisinde Türkiye’nin resmi adayı olarak belirlenen “Kesilmiş Bir Ağaç Gibi” filmi de gösterildi. Yönetmenliğini Tunç Davut’un yaptığı filmde Feyyaz Duman, Ali İpin ve Selen Kurtaran başrolleri paylaşıyor.

Diriliş Ertuğrul’un Sungurtekin Bey’i Kazakistan’da at sırtında: Ünlü oyuncular at binip ok attı

BOĞAZİÇİ FİLM FESTİVALİ’NDE ÖDÜLLERİ TOPLAYAN FİLM

Türk Film Günleri’nin 27 Kasım programında, 14. Boğaziçi Film Festivali’nde En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu ve FİYAB En İyi Yapımcı Ödülleri’ni kazanan “Beklenti” filmi yer alıyor.

Altın Portakal ödüllü yönetmen Ali Özel'in yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği, Ozan Dağara, Hakan Salınmış, Berk Öztürk ve Duygu Şen’in rol aldığı filmde, Anadolu’nun ücra bir köyünde bir kadın doktorun ölü bulunmasının ardından oluşan şüphe, merak ve söylentilerin çevresinde gelişen olaylar konu ediliyor.

DRAMDAN KOMEDİYE SİNEMA ŞÖLENİ

28 Kasım’da, İbrahim Büyükak ve Emrah Aguş’un yönettiği, İbrahim Büyükak ile Yasemin Sakallıoğlu’nu başrollerde buluşturan “Mutluyuz Mu?” izleyici karşısına çıkıyor.

“RAFADAN TAYFA: KAPADOKYA”

Yönetmenliğini İsmail Fidan'ın üstlendiği ve çocukların ilgiyle izlediği Rafadan Tayfa filmlerinin 5’incisi olan “Rafadan Tayfa: Kapadokya” filmi de 29 Kasım’da küçük-büyük izleyiciyle buluşuyor.

FİLM GÜNLERİNİN FİNALİNDE “BAK POSTACI GELİYOR”

Türkiye-Kazakistan Türk Film Günleri, 30 Kasım’da, Yüksel Aksu imzalı “Bak Postacı Geliyor” filmiyle sona erecek. 1950’li yılların küçük bir Ege kasabasında posta memuru Osman’ın Gülizar’a kavuşma mücadelesini anlatan filmin başrollerinde Deniz Barut ve Ozan Akbaba yer alıyor.

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