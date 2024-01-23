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    Diyarbakır'dan Sezai Karakoç'a doğum günü hediyesi "Kültür ve Edebiyat Evi"

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Diyarbakır'da restorasyonu tamamlanan Şehzadeler Konağı, Sezai Karakoç Kültür ve Edebiyat Evi’ne dönüştürüldü. Diyarbakırlı olan diriliş şairine atfedilen ev, doğum gününde açıldı.

    Diyarbakır&#039;dan Sezai Karakoç&#039;a doğum günü hediyesi &quot;Kültür ve Edebiyat Evi&quot;
    Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nın restorasyon çalışmalarını tamamladığı Şehzadeler Konağı, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kütüphaneler ve Müzeler Şube Müdürlüğü tarafından Sezai Karakoç Kültür ve Edebiyat Evi’ne dönüştürüldü.

    Diyarbakırlı ünlü şair Sezai Karakoç’a ait özel eşyaların ve kitaplarının da bulunduğu müzede ayrıca edebi etkinlikler de yapılacak.

    "GÖNÜL DÜNYAMIZA IŞIK TUTAN MÜTEFEKKİR"

    Açılışı yapan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali İhsan Su, “Tarihi eserlerimiz olduğu gibi tarihi şahsiyetlerimiz de var. Diyarbakır nice tarihi şahsiyete ev sahipliği yapmış önemli bir ilim merkezidir.

    Bunlardan biri de adına açılışını yaptığımız Sezai Karakoç Kültür ve Edebiyat Evimizdir. Sezai Karakoç, ki bu topraklarda doğmuş, bu topraklarda yetişmiş ve bugün gönül dünyamıza ışık tutan önemli mütefekkirlerimizden biri. Kendisini rahmetle yad ediyorum." dedi.

    diyaKÜLTÜR HİZMETLERİ DEVAM EDİYOR

    “İlimizde her alanda önemli hizmetleri gerçekleştiriyoruz. Hem Büyükşehir Belediyesi hem de Diyarbakır Valiliği olarak." diyen Su, "Eğitimde, tarımda, sağlıkta, altyapı ve üstyapıda hizmetlerimize devam ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz önemli hizmetlerin bir kalemini de tarihi eserlerimizin restorasyonu oluşturuyor.

    İlimizde tarihi eserlerimizin restorasyonunda da çok önemli mesafeler kat ettik. UNESCO Dünya Kültür Mirası'na girmiş iki eserimiz var. Birisi Hevsel Bahçeleri, diğeri ise Diyarbakır Surları. Diyarbakır Surları'nda 98 adet burç var. Bunun 33 tanesinin tamirini gerçekleştirdik. 33’ünün ise tamiri devam ederken, 32’si ile ilgili çalışmalarımız sürüyor” diyerek kültür hizmetlerinin devam ettiğini vurguladı.

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Sezai KarakoçDiyarbakırKültür Merkezi
    Haberler > Kültür - Sanat > Diyarbakır'dan Sezai Karakoç'a doğum günü hediyesi "Kültür ve Edebiyat Evi"
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