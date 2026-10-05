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Kültür - Sanat

‘Dört Renk Dört Ahenk’ kapılarını açtı

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‘Dört Renk Dört Ahenk’ kapılarını açtı
Başlık Resmi‘Dört Renk Dört Ahenk’ kapılarını açtı

Ressam İlhami Atalay’ın öğrencileri Nurdan Güler, Nazlı Gündoğdu, Zeynep Özavcı ve Zeynep Özdal'ın eserlerinden oluşan "Dört Renk Dört Ahenk" resim sergisi, Birlik Vakfı Çemberlitaş'ta sanatseverlerle buluştu.

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|
Murat Öztekin
MURAT ÖZTEKİN

Sergide Atalay'ın öğrencilerinin farklı teknik ve temalarla hazırladığı eserler yer alıyor. Ressam İlhami Atalay, yaptığı açıklamada, öğrencilerinin sanat çalışmalarını sürdürmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Çok güzel şeyler ortaya çıkarıyorlar. Halkın içinde sanat yapıyorlar, paylaşıyorlar. Onların işlerinden, gösterdikleri gayretlerden, yaptıkları işlerden gurur duyuyorum" dedi.

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