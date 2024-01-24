Dört yapraklı yoncadan düşen ilk yaprak Fatma Girik

24 Ocak 2024 12:08 - Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 12:10

Usta oyuncu, 12 Aralık 1942'de İstanbul Sultanahmet'te dünyaya geldi. Cağaloğlu Kız Lisesine devam ederken 14 yaşında figüran olarak sinemaya adım atan sanatçı, 15 yaşına geldiği 1957'de Seyfi Havaeri'nin senaryosunu yazıp yönettiği "Leke" filminde ilk başrolünü oynadı.

Fatma Girik, figüran olarak oynadığı filmlerden birinin setinde tanıştığı Memduh Ün'ün yönetmenliğini üstlendiği 1960 yapımı "Ölüm Peşimizde" filmindeki rolüyle dikkati çekti.

TARTIŞMALI ÖZEL HAYAT

Ünlü yönetmen ve yapımcı Memduh Ün ile başlayan ilişkisi medyanın daima gündeminde oldu. O dönemde evli olan Memduh Ün ile Fatma Girik 57 yıl boyunca birlikte yaşadılar ve hiç evlenmediler. Ün, 1969’da ayrı yaşamaya başladığı eşinden hiçbir zaman boşanmayacaktı.

Tanışmalarını ve aralarındaki ilişkinin başlayışını şöyle anlatıyor "O sıralar Muhterem Nur’la aramızda yakınlaşma vardı. Sonra ‘Murada Ereceğiz’in setinde Fatma ile ilk kesişmeler başladı. 1959’da birlikte olmaya başladığımızda Fatma 16, ben 38 yaşındaydım. Hem işimde, hem özel hayatımda kadın starım hep Fatma Girik’ti."

SİNEMADAN SİYASETE

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 1965 ve 1967'de "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü alan sanatçı, 1998'de "Yaşam Boyu Onur Ödülü", 1. ve 3. Adana Altın Koza Film Festivali'nde de yine "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi oldu.

Siyasete de adım atan Girik, 1989-1994 yıllarında Şişli Belediye Başkanı olarak görev aldı.

Sanatçı, bir dönem, televizyonda "Söz Fato'da" adlı programın sunuculuğunu üstlendi. Bu programda canlandırma sahnesinde gerçekten bir binadan atlamasıyla hastanelik olmuştu.

"BİR 78 YILIM DAHA OLSA YİNE SİNEMAYA VERİRDİM"

Girik, vefatından önce İzdiham dergisinde yer alan söyleşisinde, harika bir hayat geçirdiğini belirterek, "Halk beni çok sevmiş, şükürler olsun hala seviyor da. Ne mutlu bana, yıllarımı verdiğim sinema sanatı, büyük güzellikler getirdi yaşamıma. Bu sebeple çok iyi hissediyorum. Bir 78 yılım daha olsa yine sinemaya verirdim.

Nasıl ki bir anne için çocuk hiçbir zaman pişmanlık, yorgunluk, harcanan yıllar değildir, benim de çocuğum sinema oldu. En güzel duyguları, heyecanları, sevinçleri, endişeleri sinema ile yaşadım.İyi ki de öyle yapmışım." ifadelerini kullanmıştı.

ANNEMDEN ÖNCE ÖLMEK İSTEMİYORUM

Girik, "Öleceğim diye ödüm kopuyor. Çünkü arkamda bana ihtiyacı olan kişileri bırakmış olacağım. Mesela annemden önce ölmek istemem. Ne yapacak bensiz?" demişti. Ancak bu mümkün olmadı.

Yeşilçam'da Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile "dört yapraklı yonca"yı oluşturan Fatma Girik, tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle 24 Ocak 2022'de hayatını kaybetti. Annesi ise bu tarihten 1 yıl sonra vefat edecekti.

Ünlü oyuncu, Muğla'nın Bodrum ilçesine defnedildi.

MEŞHUR FİLMLERİ

Kariyeri boyunca 180'in üzerinde filmde ve birçok dizide rol alan sanatçı, 1957'de "Leke", 1958'de "İstiklal Uğrunda", 1960'ta "Üsküdar İskelesi", "Vatan ve Namus", 1961'de "İki Damla Gözyaşı", "Duvaksız Gelin", 1962'de "Küçük Beyefendi", "Cengiz Han'ın Hazineleri", 1963'te "Bulunmaz Uşak", "Yaralı Aslan", 1964'te "Köye Giden Gelin", "Keşanlı Ali Destanı", 1965'te "Kartalların Öcü", "Hırsız", 1966'da "Karakolda Ayna Var", 1967'de "Yaprak Dökümü", 1968'de "Köroğlu", 1969'da "Menekşe Gözler", "Boş Beşik", "Şoför Nebahat", 1971'de "Kerem ile Aslı", "Mahşere Kadar" adlı unutulmaz filmlerin de aralarında olduğu çok sayıda yapımda başrol oynadı.

Girik, 1972'de "Leyla ile Mecnun", "Ekmekçi Kadın", 1973'te "Rabia", "Ezo Gelin", "Hazreti Ömer'in Adaleti", 1974'te "Talihsiz Yavrum", "Önce Vatan", 1975'te"Ağrı Dağı Efsanesi" ve "Ana Kurban Can Kurban", 1976'da "Kadın Hamlet", 1977'de "Ana Ocağı", "Hatasız Kul Olmaz", 1978'de "Gelincik" ve "Yaşam Kavgası", 1980'de "Bağrıyanık", 1981'de "Kanlı Nigar", 1982'de "Gülsüm Ana", 1984'te "Postacı", "1985'te "Yılanların Öcü" filmlerinde başrolü üstlendi.