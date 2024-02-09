Dune oyuncuları yılın en çok beklenen filmini anlattı! Zendaya'nın Denis Villeneuve övgüsü dikkat çekti

Bu yılın en çok beklenen yapımları arasındaki filmin oyuncuları Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh ve Javier Bardem karakterleri hakkında merak edilen soruları cevapladı. İşte çok oyuncuların gözünden filmi hakkında dikkat çeken açıklamalar...

Vizyona girdiği dönemde gişe rekoru kıran ve 6 Oscar Ödülü alan Dune Çöl Gezegeni filminin bir sonraki bölümü “Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki” (Dune: Part Two) için geri sayım başladı.

Frank Herbert'ın ünlü romanından uyarlanan film, bu yılın en çok beklenen yapımları arasında. Filmin oyuncuları Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh ve Javier Bardem oynadıkları karakterler hakkında merak edilen soruları cevapladı.

Filmin başrol oyuncusu Timothée Chalamet, Paul karakterinin çocuksu figürden çıkıp olması gereken adama dönüşünü izleyeceğimizi söylerken, “En çok gurur duyduğum proje bu olabilir” dedi.

“PAUL’UN DÖNÜŞÜMÜNE ŞAHİT OLACAĞIZ”

Hayranların 60 yıldır Paul Atreides'in kehanetini gerçekleştirmeye çalışmasını beklemesinin üstlerinde baskıya sebep olduğunu belirten Timothée Chalamet, verdiği röportajda ikinci filmle ilgili şöyle konuştu:

“İkinci filmde Paul’un dönüşümüne şahit olacağız. İlk filmde yarım kalan kısımları birbirine bağlanıyor. Paul’un babasını kaybetmesinin ardından ilk filmdeki çocuksu figürden çıkıp ikinci filmde hazır olsa da olmasa da olması gereken adama dönüştüğünü görüyoruz. Bu çok büyük bir baskı ama açıkçası içinde bulunduğum her şeyi seviyorum. Tüm nedenlerden dolayı en çok gurur duyduğum proje bu olabilir.”

“EMİN ELLERDE HİSSETTİK”

Filmin başrollerinden Zendaya ise Villeneuve’in Paul ve Chani’nin romantizmini filmde çok iyi ele aldığını belirterek, “Filmin bu kadar çok içeriği kapsayabiliyor olması, izleyiciyle bağ kuran insani anları bulabilmesi çok etkileyici." dedi.

Oyuncu, "Her karakterin kendi hikayesi ve anları var. Ancak Denis Villeneuve sayesinde hangi gezegende olursa olsun her şey bir şekilde insani hissettiriyor. Yoğun riskler ve genç romantizm nedeniyle sürdürülmesi zor bir denge var ama Denise bunları çok iyi uyguluyor." diyerek yönetmen Denis Villeneuve’den övgü dolu sözlerle bahsetti.

Ayrıca film hakkında "Bu kadar aksiyon içerisinde Paul ve Chani’nin romantizmine nasıl yer vereceğini düşünmüştük. Fakat Denise gerçekten bu hikâyeyi o kadar çok seviyor ki. Endişe ettiğim bir konuyu Denise’e sorduğumda onun çoktan bunu 10 kere düşündüğünü ve çözümünü bulduğunu fark ediyorduk. Bu da bize kendimizi emin ellerde hissetmemizi sağladı” dedi.

“OYNADIĞIM EN ÇEKİNGEN KARAKTERLERDEN BİRİ”

Filmde İmparator Shaddam'ın kızı Prenses Rulan'ı canlandıran Florence Pugh, karakterle ilgili şu yorumu yaptı:

“Prenses Irulan kendini, farklı bireylerin güçlerini kontrol etmeye çalışırken veya güçlerini korumaya çalıştığı bir mücadelenin ortasında buluyor. Ancak babasını izleyerek ve ondan öğrenerek dengeli bir duruş sergiliyor. Bu rol, Irulan'ın zeki, sabit fikirli ve alıngan olmasına rağmen düşüncelerini kendine saklaması nedeniyle genellikle canlandırdığım karakterlerden farklı bir rol. Bunu yapmak için eğitildiğinin şuurunda ve hareketlerini sürekli olarak stratejiler ve hesaplar doğrultusunda yapıyor. Fakat oynadığım en çekingen karakterlerden biri olabilir.”

“GÜÇLÜ BAĞ OLUŞTURAN BİR HİKÂYE”

Stilgar'ı canlandıran Javier Bardem, Stilgar'ın Paul'un mesih olduğuna inandığı ve bir baba figürü olduğu için Paul'u kanatları altına aldığı ilişkiyle ilgili, “Paul’un gerçek doğasını ve potansiyelini yavaş yavaş fark eden ve aynı zamanda onun dini fanatizminden etkilenen bir adam ilişkisinden kaynaklanıyor” diyerek bunun filmde çok iyi yazıldığını ve tasvir edildiğini belirtti.

Bardem, “Stilgar ve Paul için bir baba figürü ile akıl hocası arasında güçlü bir bağ oluşturan bir hikâye bu” diye ekledi.