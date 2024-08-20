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Dünyanın en yaşlı insanı Zaro Ağa New York’ta kameralara böyle konuşmuştu

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Kültür - Sanat Haberleri

1920'li yılların sonunda "dünyanın en yaşlı insanı" olarak Türkiye'deki gazetelerde haberi yapılan Zaro Ağa New York'a götürüldü. Amerika'da kısa zamanda üne kavuşan Zaro Ağa'nın video kayıtları ortaya çıktı. Bir Youtube kanalı görüntüleri renklendirerek paylaştı.

Rivayete göre Zaro Ağa 1777´de Bitlis'in Mutki ilçesinin Meydan köyünde doğmuş 1934'te ölmüştü. Dünyaya geldiğinde Osmanlı İmparatorluğu'nun sultanı I. Abdülhamid Han'dı.  

İlk gençlik yıllarında İstanbul'a göç ettiğinde padişah III. Selim'di. Ortaköy Camii, Nusretiye Camii, Selimiye Kışlası, Dolmabahçe Sarayı´nda onun emeği vardı. Zaro Ağa bu tarihi yapıların inşaatında çalışmıştı. 

Rus Harpleri; Kırım Harbi, Plevne, Balkan Harbi,  Birinci Dünya Savaşı, işgal yılları ve İstiklal Harbi gibi nice savaşı gördü, geçirdi.

Yeniçeriliğin kaldırılışına, Tanzimat'a, Birinci ve İkinci Meşrutiyet'in ve Cumhuriyet'in ilanına şahit oldu. 

Uzun hayatı boyunca saltanatını gördüğü padişahlar: Sultan I. Abdülhamid, III. Selim Han, Sultan IV. Mustafa, II. Mahmud Han, Abdülmecid Han, Abdülaziz Han, Sultan V.Murad, Sultan II. Abdülhamid Han, V. Mehmet Reşat ve Sultan Vahdettin Han...  

Dünyanın en yaşlı insanı Zaro Ağa New York’ta kameralara böyle konuşmuştu - 1. Resim

NEW YORK ZİYARETİ

İstanbul`da hamallık yapan Zaro Ağa, Hamallar Teşkilatı`nı kuruluşunda da bulundu. Ancak hazin hikayesi bundan sonra başladı.

İki Amerikalı Musevi, Zaro Ağa`yı yeni bir hayat vaadiyle Amerika`ya gitmeye ikna etti. Zaro Ağa, New York'ta büyük bir törenle karşılandı. 

Dünyanın en yaşlı insanı Zaro Ağa New York’ta kameralara böyle konuşmuştu - 2. Resim

Ancak onu götürenlerin niyetleri başkaydı. Onu  'dünyanın en yaşlı insanı' diye teşhir ettiler. Fotoğraf çektirmek 10 dolar, öpmek 15 dolardı. Türlü şekillerde nâmı kullanıldı.

Nitekim yayınlanan video kaydında da Zaro Ağa konuşurken gülüşmeler, alaycı bakışlar dikkat çekiyor. 

150 yaşındaki Ağa'yı, eyalet eyalet dolaştırıp beş parasız getirip İstanbul'a bıraktılar.

Dünyanın en yaşlı insanı Zaro Ağa New York’ta kameralara böyle konuşmuştu - 2. Resim

29 Haziran 1934`te Şişli Etfal`de öldü. 157 yaşına kadar sapasağlam ve doktora gitmeyen Ağa`nın son yılında ciğerlerinde tüberküloz, kalbinde büyüme ortaya çıkmıştı.  

Bitlis'te doğduğu köy, bugün de Türkiye'nin en uzun ömürlü insanlarının olduğu köy olarak biliniyor. 

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
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