Dünyayı dolaştı, binlerce eşya topladı: Böylesi görülmedi, tırnaktan bile küçük!

Bursa'da, yıllar boyunca dünyayı gezen Ahmet Erdönmez'in koleksiyonunda bulunan İncil görenleri hayrete düşürüyor. Tırnaktan bile küçük olan İncil, üzerinde hicri takvime göre 1333 yazısı bulunan Tarihi Haydarpaşa Tren Garı işlemeli bir çanta ile binlerce eşya sergileneceği günü bekliyor.

Bursa’da yaşayan koleksiyoner Ahmet Erdönmez’in yıllar boyunca 30’u aşkın ülkeyi gezerek oluşturduğu koleksiyonda birçok ülkenin kültürüne ait eserler sergileneceği günü bekliyor.

Binlerce parçanın yer aldığı koleksiyonda ülkelerin kültürünü yansıtan hediyelik eşyalar, el yazması kitaplar ve geleneksel kıyafetler yer alıyor.

TIRNAKTAN BİLE KÜÇÜK

Koleksiyonun dikkat çeken eserlerinden biri olan tırnaktan daha küçük boyuttaki İncil, görenleri hayrete düşürüyor.

İncil’in Almanya seyahatinde tanıştığı biri tarafından kendisine hediye edildiğini ifade eden Erdönmez, şunları söyledi:

“Avrupa’daki müze toplantılarına çağırdıkları zaman ben hepsine katılıyorum. Çünkü Avrupa Müze Akademisi Türkiye Temsilciliğini yaptığım için bu tür etkinlikler hem Türkiye hem de bizim için çok faydalı. Almanya’da bir toplantıya katıldım, aynı zamanda orada sergi açmıştım. Orada tanıştığım bir beyefendi bana o küçük incili hediye etti. Tarihi bir değeri yok ama o kadar küçük olduğu için enteresan bir parça. Şu anda da onu saklıyorum."

HAYDARPAŞA GARI İŞLEMELİ ÇANTA

Koleksiyonunda Osmanlı tarihine ait eserlerin de bulunduğunu belirten Erdönmez, üzerinde hicri takvime göre 1333 yazısı bulunan Tarihi Haydarpaşa Tren Garı işlemeli bir çantanın da bulunduğunu kaydederek, “Haydarpaşa tren garı İstanbul’un olduğu kadar Osmanlı’nın da önemli bir ulaşım merkezi. Üzerinde 1333 tarihi de var. Bocukla işlenmiş bir çanta bir çanta. Tarihi açıdan önemli bir parça ve bunu da bir arkadaşım eskiciden bulmuş, bana getirdi” dedi.

MÜZEDE SERGİLENECEKLER

Yıllar süren emekle oluşturduğu koleksiyonu, yeni kuracağı müzede toplumun hizmetine sunmak istediğini söyleyen Erdönmez, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Koleksiyonlar topluma faydalı olmalı. Sadece benim eşyam diye bir yerde tutup topluma bir fayda sağlamıyorsa bir anlamı yok. Elimde bulunan koleksiyonları kendim bir müze kurup sergilemek istiyorum. Bunun için de bir yer ayırdım ve orada topluma sunmak istiyorum.

Bizim kültürel ve sanatsal değerlerimiz nelerdir, dünya ülkeleri kenti kültürlerini hediyelik eşyaya nasıl yansıtıyor, bunları orada mutlaka sergileyeceğiz. Ayrıca yıllardır biriktirdiğim kitaplar var bir araştırma kütüphanesi yapıp orada araştırmacılara açık bir sistem kurmayı planlıyorum. Bir müze ve kültür merkezi statüsünde olacak ve toplum faydalanacak. Hedeflerim bu yönde."