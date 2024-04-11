Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Dünyayı dolaştı, binlerce eşya topladı: Böylesi görülmedi, tırnaktan bile küçük!

Dünyayı dolaştı, binlerce eşya topladı: Böylesi görülmedi, tırnaktan bile küçük!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Dünyayı dolaştı, binlerce eşya topladı: Böylesi görülmedi, tırnaktan bile küçük!

Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da, yıllar boyunca dünyayı gezen Ahmet Erdönmez'in koleksiyonunda bulunan İncil görenleri hayrete düşürüyor. Tırnaktan bile küçük olan İncil, üzerinde hicri takvime göre 1333 yazısı bulunan Tarihi Haydarpaşa Tren Garı işlemeli bir çanta ile binlerce eşya sergileneceği günü bekliyor.

Bursa’da yaşayan koleksiyoner Ahmet Erdönmez’in yıllar boyunca 30’u aşkın ülkeyi gezerek oluşturduğu koleksiyonda birçok ülkenin kültürüne ait eserler sergileneceği günü bekliyor.

Binlerce parçanın yer aldığı koleksiyonda ülkelerin kültürünü yansıtan hediyelik eşyalar, el yazması kitaplar ve geleneksel kıyafetler yer alıyor.

Dünyayı dolaştı, binlerce topladı: Böylesi görülmedi, tırnaktan bile küçük! - 1. Resim

TIRNAKTAN BİLE KÜÇÜK

Koleksiyonun dikkat çeken eserlerinden biri olan tırnaktan daha küçük boyuttaki İncil, görenleri hayrete düşürüyor.

Dünyayı dolaştı, binlerce topladı: Böylesi görülmedi, tırnaktan bile küçük! - 2. Resim

İncil’in Almanya seyahatinde tanıştığı biri tarafından kendisine hediye edildiğini ifade eden Erdönmez, şunları söyledi:

“Avrupa’daki müze toplantılarına çağırdıkları zaman ben hepsine katılıyorum. Çünkü Avrupa Müze Akademisi Türkiye Temsilciliğini yaptığım için bu tür etkinlikler hem Türkiye hem de bizim için çok faydalı. Almanya’da bir toplantıya katıldım, aynı zamanda orada sergi açmıştım. Orada tanıştığım bir beyefendi bana o küçük incili hediye etti. Tarihi bir değeri yok ama o kadar küçük olduğu için enteresan bir parça. Şu anda da onu saklıyorum."

Dünyayı dolaştı, binlerce topladı: Böylesi görülmedi, tırnaktan bile küçük! - 3. Resim

HAYDARPAŞA GARI İŞLEMELİ ÇANTA 

Koleksiyonunda Osmanlı tarihine ait eserlerin de bulunduğunu belirten Erdönmez, üzerinde hicri takvime göre 1333 yazısı bulunan Tarihi Haydarpaşa Tren Garı işlemeli bir çantanın da bulunduğunu kaydederek, “Haydarpaşa tren garı İstanbul’un olduğu kadar Osmanlı’nın da önemli bir ulaşım merkezi. Üzerinde 1333 tarihi de var. Bocukla işlenmiş bir çanta bir çanta. Tarihi açıdan önemli bir parça ve bunu da bir arkadaşım eskiciden bulmuş, bana getirdi” dedi.

Dünyayı dolaştı, binlerce topladı: Böylesi görülmedi, tırnaktan bile küçük! - 4. Resim

MÜZEDE SERGİLENECEKLER

Yıllar süren emekle oluşturduğu koleksiyonu, yeni kuracağı müzede toplumun hizmetine sunmak istediğini söyleyen Erdönmez, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Koleksiyonlar topluma faydalı olmalı. Sadece benim eşyam diye bir yerde tutup topluma bir fayda sağlamıyorsa bir anlamı yok. Elimde bulunan koleksiyonları kendim bir müze kurup sergilemek istiyorum. Bunun için de bir yer ayırdım ve orada topluma sunmak istiyorum.

Dünyayı dolaştı, binlerce topladı: Böylesi görülmedi, tırnaktan bile küçük! - 5. Resim

Bizim kültürel ve sanatsal değerlerimiz nelerdir, dünya ülkeleri kenti kültürlerini hediyelik eşyaya nasıl yansıtıyor, bunları orada mutlaka sergileyeceğiz. Ayrıca yıllardır biriktirdiğim kitaplar var bir araştırma kütüphanesi yapıp orada araştırmacılara açık bir sistem kurmayı planlıyorum. Bir müze ve kültür merkezi statüsünde olacak ve toplum faydalanacak. Hedeflerim bu yönde."

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'li eski başkan Görgülüoğlu koltuğunu da alıp gitti! Devir teslim töreninde şaşırtıcı anlar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Usta oyuncu Ulvi Alacakaptan: Tiyatro diye destek alan lahmacuncu çıkıyor - Kültür - Sanat"Tiyatro diye destek alan lahmacuncu çıkıyor"Bayramda kültür sanat zamanı, müzeler ziyaretçi bekliyor - Kültür - SanatBayramda kültür sanat zamanı, müzeler ziyaretçi bekliyorBayram namazı kaçta? İşte il il namaz saatleri - Kültür - Sanatİşte il il bayram namazı saatleriRemzi Yılmaz'dan dördüncü sergi, otizmli sanatçının ‘tanıdık yüzleri’ - Kültür - SanatOtizmli sanatçının ‘tanıdık yüzleri’Uğur Derman, büyük sanatçı Süheyl Ünver’i anlattı: Türk sanatları için çırpınıyordu - Kültür - SanatUğur Derman, büyük sanatçı Süheyl Ünver’i anlattı: Türk sanatları için çırpınıyorduYılın en çok ziyaret edilen müzeleri! İlk sırada Konya Mevlana Müzesi var - Kültür - SanatYılın en çok ziyaret edilen müzeleri! İşte zirvedeki yer
Sonraki Haber Yükleniyor...