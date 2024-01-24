Elif Şafak'ın kitabında intihal skandalı! Mahkeme tazminata mahkum etti

24 Ocak 2024 21:02 - Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 22:43

Ünlü yazar Elif Şafak'ın 'Bit Palas' isimli kitabının bir kısmı çalıntı çıktı. Yazar Mine Kırıkkanat, Şafak'ın kendi kitabından 'intihal' yaptığı gerekçesiyle dava açtı.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Davada mahkeme, bilirkişi heyetinin "yüzde 5 intihal" tespitine de dayanarak Elif Şafak ve yayıncısı Doğan Kitap hakkında tazminat kararı verdi.

DOĞAN KİTAP ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Karar üzerine sert bir açıklama yapan Doğan Kitap ise 'intihal' iddiası ve bilirkişi raporunu 'akıl dışı', davayı da 'düşmanca' nitelendirerek karara itiraz ettiğini duyurdu.

Kararda, Elif Şafak’ın "Bit Palas" adlı romanında Kırıkkanat’ın “Sinek Sarayı” adlı romanından yüzde 5’lik intihal yapıldığı vurgulanırken, bununla ilgili örnekler sıralandı.

SON SÖZ 'İSTİNAF'TA

Mahkeme, yüzde 5’lik intihal tespitinden sonra tazminat miktarını da 7 bin 952 lira olarak belirledi. Mahkeme, ayrıca 10 bin lira da manevi tazminata hükmetti. Bununla birlikte Kırıkkanat’ın Doğan Kitap’ın geliri nedeniyle de tazminat talebinde bulunabileceği ifade edildi. Mahkeme, ayrıca, kesinleşmesi halinde intihal kararının tirajı en yüksek 3 gazeteden birinde yayınlanmasına karar verdi. Davada son sözü ise istinaf mahkemesi söyleyecek.

KIRIKKANAT AÇIKLAMA YAPTI

Gazeteci-Yazar Mine Kırıkkanat sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kararı şöyle duyurdu:

"19 Ekim 2021 tarihinde Elif Şafak’a karşı açtığım intihal davası; lehime sonuçlanmış bulunmaktadır. Anadolu 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, ilişikteki gerekçeli kararda ayrıntılı biçimde açıklandığı gibi Elif Şafak’ın “Bit Palas” romanının, “Sinek Sarayı” romanımdan intihal olduğuna hükmetmiştir.

Hem Elif Şafak, hem Doğan Kitap’a karşı açtığım dava sürecinde adaleti tesis eden Mahkeme heyetine, iki kitap arasında titiz bir karşılaştırma yapan bilirkişi kuruluna; avukatım Murat Teber ile sevgili kızım Av. Aleyna Yürek’e tüm kalbimle teşekkür ederim."