"Eşik Noktası" açıldı: Kuzey Kutbu’ndan sanat galerisine

Süha Derbent ve Dr. Murat Uslu’nun üç yıllık Arktik keşiflerinden doğan “Eşik Noktası” sergisi, buzulların değişimini ve kutup yaban hayatını çarpıcı fotoğraflarla gözler önüne seriyor. Deniz Derbent’in türler arası empatiyi merkeze alan interaktif enstalasyonuyla zenginleşen sergi, 5 Kasım’a kadar Muse Contemporary Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilecek.

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Fotoğraf sanatçıları Süha Derbent ve Dr. Murat Uslu’nun üç yıl süren Kuzey Arktik kuşağındaki zorlu keşiflerin izlerini taşıyan “Eşik Noktası” sergisi, Muse Contemporary Sanat Galerisinde ziyaretçilerle buluşuyor.

Adını yerkürede büyük ve geri döndürülemez dönüşümlerin tetiklendiği kritik nokta manasına gelen “Eşik Noktası”nda alan sergide, Arktik’in değişen yüzünü fotoğraflarla ortaya koyuyor.

İkili, buzulların ve yaban hayatının değişimini görsel ve sanatsal bir kayda dönüştürüyor. İki fotoğrafçı, kutup ayıları, kutup tilkileri, foklar, morslar ve balinaların izini sürerek Arktik’in yaban hayatını sıra dışı fotoğraflarla kayıt altına alıyor.

Tasarımcı ve yeni medya sanatçısı Deniz Derbent ise türler arası empati vurgusu yapan bir interaktif enstalasyonla sergiye katılıyor. Sergi, 5 Kasım’a kadar Muse Contemporary Sanat Galerisinde ziyaret edilebiliyor.

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