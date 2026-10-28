Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Kültür - Sanat

"Eşik Noktası" açıldı: Kuzey Kutbu’ndan sanat galerisine

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
"Eşik Noktası" açıldı: Kuzey Kutbu’ndan sanat galerisine
Başlık Resmi"Eşik Noktası" açıldı: Kuzey Kutbu’ndan sanat galerisine

Süha Derbent ve Dr. Murat Uslu’nun üç yıllık Arktik keşiflerinden doğan “Eşik Noktası” sergisi, buzulların değişimini ve kutup yaban hayatını çarpıcı fotoğraflarla gözler önüne seriyor. Deniz Derbent’in türler arası empatiyi merkeze alan interaktif enstalasyonuyla zenginleşen sergi, 5 Kasım’a kadar Muse Contemporary Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilecek.

Kaydet
|
Murat Öztekin
MURAT ÖZTEKİN

Fotoğraf sanatçıları Süha Derbent ve Dr. Murat Uslu’nun üç yıl süren Kuzey Arktik kuşağındaki zorlu keşiflerin izlerini taşıyan “Eşik Noktası” sergisi, Muse Contemporary Sanat Galerisinde ziyaretçilerle buluşuyor.

Adını yerkürede büyük ve geri döndürülemez dönüşümlerin tetiklendiği kritik nokta manasına gelen “Eşik Noktası”nda alan sergide, Arktik’in değişen yüzünü fotoğraflarla ortaya koyuyor.

ÖNERİLEN HABERLER
Semiha Berksoy’un bir eseri İstanbul Modern’e bağışlanıyor
KÜLTÜR - SANAT

Semiha Berksoy’un bir eseri İstanbul Modern’e bağışlanıyor

İkili, buzulların ve yaban hayatının değişimini görsel ve sanatsal bir kayda dönüştürüyor. İki fotoğrafçı, kutup ayıları, kutup tilkileri, foklar, morslar ve balinaların izini sürerek Arktik’in yaban hayatını sıra dışı fotoğraflarla kayıt altına alıyor.

Tasarımcı ve yeni medya sanatçısı Deniz Derbent ise türler arası empati vurgusu yapan bir interaktif enstalasyonla sergiye katılıyor. Sergi, 5 Kasım’a kadar Muse Contemporary Sanat Galerisinde ziyaret edilebiliyor.

Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Kültür - Sanat
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.