Fatih Sultan Mehmet'in hayatı tekrar dizi oluyor; Mehmet: Fetihler Sultanı

15 Ocak 2024 16:46 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 16:58

Fatih Sultan Mehmed’in hayatını anlatan “Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisi ilk fragmanıyla dikkatleri üzerine çekti. Şubat'ta TRT 1’de yayınlanması planlanan dizinin yönetmeni, Tabii platformunda yayınlanan Mahsusa dizisinden tanıdığımız Şafak Bal olacak. Eyüp El-Ensari Hazretlerinin Suriyeli oyuncu Ghassan Mesud’un canlandırdığı dizinin kadrosunda pek çok ünlü oyuncu yer alıyor.

KİRAZ MEVSİMİNDEN FATİH'E

Araştırmacı yazar Ozan Bodur, Fatih Güler ve Enes Şengönül’ün senaryosunu yazdığı dizide, Fatih Sultan Mehmed rolünü Kiraz Mevsimi dizisiyle meşhur olan, Börü, Ahh Belinda gibi yapımlarda rol alan Serkan Çayoğlu oynayacak.

Dizide ayrıca Ali Nuri Türkoğlu, Selim Bayraktar, Fikret Kuşkan, Tuba Ünsal, Sinan Albayrak, Kenan Çoban, Bülent Alkış, Savaş Özdemir başlıca rolleri paylaşıyor.

YİNE FATİH DİZİSİ

Fatih Sultan Mehmet hakkında daha önce Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde olduğu bir dizi başlamış ancak başarısız olmuştu. O dizinin başarısız olmasında; entrikaların çok fazla öne çıkması, manevi duygunun yansıtılamaması, tarihi vakalardaki uyumsuzluk, Doğu Roma İmparatorluğu imajındaki problemler, devrin diğer önemli isimlerinin ciddi şekilde senaryoda yansıtılamaması ve en önemlisi hikaye motivasyonunun zayıf kalması yer alıyordu.

Eyüp Gökhan Özekin sahibi olduğu Miray Yapım tarafından çekimleri sürdürülen diziye dair önümüzdeki haftalarda yeni fragmanları bekleniyor.

Tabii Platformu'nda "Kızılelma Bir Fetih Öyküsü" dizisiyle Fatih Sultan Mehmed'in çocukluk dönemi 8 bölüm halinde yayınlanmıştı. Ancak dizide tarihi bir hata dikkatleri çekiyordu. O da Akşemseddin Hazretlerinin Sultan Fatih'in çocukluğunda gösterilmesiydi. Kronolojik olarak çocukluk döneminde Molla Gürani'den tahsil gören şehzade Mehmet'in bu yıllarda Akşemseddin Hazretleriyle tanışmıyor olmasına rağmen dizide uzun uzun gösterilmesi dikkat çekmişti.