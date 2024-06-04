Fransa Konsolosluğu'ndan "Gazze" sansürü! Grafiti sanatçısı Muhammed Emin Türkmen aldığı cevapla şaşkına döndü

Grafiti sanatçısı Muhammed Emin Türkmen, Gazze'yi işlediği çalışmalarını Fatih'teki atölyesinde sergiliyor. Farklı ülkelerden tebrik ve destek mesajları alan Türkmen yaşadıklarını anlattı.

Geçtiğimiz hafta Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğu tarafından yapılan serginin katılımcılarından olan Grafiti sanatçısı Muhammed Emin Türkmen yetkililer tarafından açık sansüre uğradı.

"GAZZE" TABLOSUNA İZİN VERMEYİNCE SOKAK SERGİSİ İPTAL EDİLDİ

"Serginin açılışına 2 gün kala bana bir telefon geldi. Küratörümüz bir toplantı yapmamız gerektiğini belirtti. Toplantıda bana bu sergide bu tema içerisinde eserlerimi sergileyemeyeceğim beyan edildi." diyen Türkmen, "Sanata sansürün farkında mısınız diye sordum "Evet" dediler" diyerek Fransa'nın bir Gazze tablosuna bu yaklaşımı tepki topladı.

Türkmen'e ise destek mesajı yağdı. Sanatçı tabloyu şimdilik atölyesinde sergiliyor ve yeni çalışmalar için eser üretmeye devam ediyor.