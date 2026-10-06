Fransız tarihçinin ısrarlı iddiası: Napolyon Müslüman olup Ali ismini aldı

Tarihçi Louis Blin, Napolyon'un Müslümanlığının tartışmasız olduğunu savunurken, diğer Fransız tarihçiler meşhur hükümdarın durumunu “entelektüel hayranlık” olarak yorumluyor.

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KÜLTÜR SANAT SERVİSİ - Fransız tarihçi ve eski diplomat Louis Blin’in “Napolyon Bonapart tartışmasız Müslümandı” açıklamaları tartışmaya yol açtı. Arap dünyası ve İslam tarihi üzerine çalışan Blin “Napolyon ve Arabistan” adlı kitabında da Napolyon’un yalnızca İslam’la yakından ilgilenmediğini, şehadet getirerek Ali adını aldığını savundu. Napolyon Bonapart’ın Atlantik Okyanusu'ndaki sürgün yeri olan ve son günlerini geçirdiği Saint Helena Adası’nda bile Müslüman olduğunu söylediğini iddia eden Blin “Birçok tarihçi, bunun Mısırlıları etkilemek ve onların desteğini kazanmak amacıyla yapılmış, göstermelik bir din değiştirme olduğunu ileri sürüyor. Ancak Napolyon, sürgünde bulunduğu okyanusun ortasındaki Saint Helena Adası’nda bile yanında ne Mısırlılar ne de Müslümanlar varken de aynı şeyleri tekrar tekrar ifade etmiştir. Fransızlar bu konuda seçici bir hafızaya sahip olmuşlardır. Ben daha önce Victor Hugo, Lamartine ve Alexandre Dumas üzerine yazdığım kitaplarda da buna dikkat çekmiştim” ifadelerini kullandı. Gerçeğin üzerinin örtüldüğünü dile getiren Blin, Napolyon'un son günlerinde bile Ali adını kullanmayı sürdürdüğünü söyledi.

"VASİYETİNDE KATOLİK OLDUĞU YAZIYOR"

Napolyon’un Hazreti Muhammed (sallahu aleyhi vesellem) hakkında “Büyük bir adamdı, korkusuz bir askerdi... Büyük bir kumandan, hatip ve büyük bir devlet adamıydı” ifadeler kullandığı herkesçe kabul ediliyor. Ancak Fransız tarihçiler, Napolyon'un 15 Nisan 1821 tarihli vasiyetine “Apostolik ve Roma (Katolik) dininde ölüyorum” ifadesini yazdığını, dolayısıyla Müslüman olmadığını, siyasi davrandığını savunuyor. Buna rağmen bazı tarihçiler, Napolyon'un İslam’a ve Peygamberimize entelektüel olarak hayranlık duymuş olabileceğini ifade ediyor.

Fransız tarihçinin ısrarlı iddiası: Napolyon Müslüman olup Ali ismini aldı

Tarihçi Blin ise daha önce verdiği röportajında bu durumu “Napolyon, sosyolojik olarak Katolikti ama kalben Müslümandı” gibi tartışmalı ifade ile bir şekilde yorumluyor!

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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