Gazze’deki zulüm kayıt altında

10 Aralık 2023 04:50 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 04:54

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

HASAN SARIÇİÇEK'İN HABERİ - Esenler Belediyesi, Gazze’de yaşananları kayıt altına almak ve geleceğe aktarmak maksadıyla bir program düzenledi. Rami Kütüphanesi’ndeki etkinliğe; Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, gazetemizin yazarı Rahim Er, sanatçılar, sivil toplum kuruluşu üyeleri ile birçok davetli katıldı. ‘İnsanlık İçin Kayıt Altında İnisiyatifi’ adlı programda, İsrail’in zulmü sergiyle belgelendi, “kara kurdeleli açılış” güne damgasını vurdu.

Bakan Tunç, burada yaptığı konuşmada “Maalesef bütün dünyanın gözü önünde insanlık suçu işleniyor. Fakat bu soykırımı herkes sadece izliyor. Yazık! İsrail saldırılarında 20 bin Filistinli şehit edildi. Enkaz altında binlerce çocuk, kadın ve yaşlılar mevcut. Bu, vahşet karşısında kör, sağır ve dilsizi oynayan dünyanın ayıbı” dedi.

Zulmün yeni olmadığını belirten Tunç “1897’deki Siyonizm Kongresi ve Filistin’in toprakları üzerinde İsrail kurulması düşüncesiyle süregelen bir durum var. Maalesef 1917’den itibaren Filistin işgal edile edile iki buçuk milyon insan 360 kilometrekarelik alana mahkûm edildi. Yıllar süren abluka ile de insanlara zulmedildi. Görevi, barışı ve insanların güvenliğini sağlamak olan Birleşmiş Milletler ise genel kurula gelen ateşkes teklifine 120 ülkenin evet demesine rağmen, Amerika Birleşik Devletleri’nin vetosu ve 14 üye ülke hayır oyu kullandı diye ‘savaşa, katliama ve insanlık suçu işlenmeye devam edilsin’ diyebildi. İşte o 14 ülke, dünya insanlık tarihine bir kara leke olarak geçecek’’ ifadelerini kullandı.

Başkan Göksu da “Hiçbir zaman Filistin’i, Gazze’yi yalnız bırakmadık. Daima Filistinlilerin yanında olduk ve olacağız. Biz, İsrail’in, masum insanları nasıl katlettiğini kayıt altına alarak bir farkındalık oluşturmak için buradayız’’ şeklinde konuştu. Rahim Er ise programda İsrail’in ‘’Vadedilmiş topraklar’’ adı altındaki yayılmacı politikasına dikkat çekti ve ‘’2048 tarihi çok önemli. Dünya bu tarihi utanca sessiz kalırsa, İsrail cinayetlerini sürdürecek ve insanlık çok vahim bir sonuca mahkûm edilecek’’ değerlendirmesinde bulundu.