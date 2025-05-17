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Gece müzeciliğine Sardes Antik Kenti de ekleniyor! Haziranda ziyarete açılacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gece müzeciliğine Sardes Antik Kenti de ekleniyor! Haziranda ziyarete açılacak
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy döneminde başlatılan Gece Müzeciliği uygulaması Türkiye genelinde yaygınlaşmaya devam ediyor. Bakanlık tarafından Manisa’nın Salihli ilçesindeki tarihi Sardes Antik Kenti'nin de gece müzeciliği uygulaması kapsamına alındığı bildirildi. Altyapı çalışmalarının sürdüğü antik kentin haziran ayında ziyarete açılması planlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın başlattığı Gece Müzeciliği uygulaması Türkiye genelinde hayata geçirilmeye devam ediyor.

Yerli ve yabancı ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiği uygulama kapsamında, Manisa’nın Salihli ilçesinde yer alan Sardes Antik Kenti de Gece Müzeciliği halkasına ekleniyor.

Gece müzeciliğine Sardes Antik Kenti de ekleniyor! Haziranda ziyarete açılacak - 1. Resim

HAZİRANDA AÇILACAK

Haziran ayı sonunda tamamen aydınlatılarak gece ziyaretine açılması planlanan projede altyapı çalışmaları titizlikle sürdürülüyor. Sardes’in ışıklandırılan bölümleri ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı.

TARİHE IŞIK TUTAN 500 YILLIK ANTİK KENT AYDINLATILACAK 

Lidya devletine başkentlik yapmış olan Sardes, 5000 yılı aşkın geçmişiyle birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. Tarihte ilk kez devlet güvencesinde para basılan yer olarak bilinen antik kent, tarım, hayvancılık, ticaret ve altın madenciliğiyle döneminin en zengin şehirlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Antik kentte ayrıca, dünyanın en görkemli İon düzeni tapınaklarından biri, anıtsal hamam-gymnasium kompleksi ve antik dünyanın en büyük havralarından biri bulunuyor. Hristiyanlık tarihinde de önemli bir yere sahip olan Sardes, Vahiy Kitabı’nda adı geçen Yedi Kilise'den birine ev sahipliği yapıyor. 

Gece müzeciliğine Sardes Antik Kenti de ekleniyor! Haziranda ziyarete açılacak - 2. Resim

GECE MÜZECİLİĞİ UYGULAMALARI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜLECEK 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, tarihi ve kültürel mirasın daha geniş kitlelere tanıtılması ve turizmin yılın her dönemine yayılması amacıyla Gece Müzeciliği projelerine aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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