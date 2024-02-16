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    • Haberler > Kültür - Sanat > Genç sinemacılar için küçük fırsat! "Geleceğin Sineması" yarışmasının başvuruları açıldı

    Genç sinemacılar için küçük fırsat! "Geleceğin Sineması" yarışmasının başvuruları açıldı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Genç sinemacılar için küçük fırsat! &quot;Geleceğin Sineması&quot; yarışmasının başvuruları açıldı
    Sinema, Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Yarışma, Haber

    Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Sinema sevgisini beyaz perdeye taşımak ve hayallerini gerçekleştirmek isteyen öğrenciler için düzenlenen "Geleceğin Sineması" yarışması için başvurular açıldı. Yarışmada 10 senaryo projesi, çekim için 25 bin liralık maddi desteğe hak kazanacak.

    Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğinde gerçekleştirilen yarışma, 21. yılında da genç sinemacılara destek olmayı amaçlıyor.

    Katılımcılara senaryo aşamasından üretim aşamasına kadar her adımda rehberlik ve maddi destek sunacak yarışmaya, son başvuru tarihi 22 Mart olarak belirlendi.

    Yarışmada seçilen 10 senaryo projesi, çekim için 25 bin liralık maddi desteğe hak kazanacak.

    Konu ve tür sınırlaması bulunmaksızın, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelindeki devlet, özel ve vakıf okullarının sinema ve medya bölümlerinde okuyan ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin katılımına açık olan yarışmanın başvuruları "geleceginsinemasi.com" adresindeki form üzerinden yapılabilecek.

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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