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    • Godzilla ve Kong bu sefer Mısır'ı yerle bir ediyor!

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Godzilla ve Kong bu sefer Mısır&#039;ı yerle bir ediyor!
    Sinema, Fragman, Haber

    Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Godzilla ve Kong yeni bir filmle karşımızda. Yeni İmparatorluk adlı filmin fragmanı yayınlandı. Devasa canavarlar bu sefer Mısır piramitlerinde kozlarını paylaşıyor.

    Sinema tarihinin en eski iki canavarı Godzilla ve King Kong yeniden beyazperdede.

    Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk , yeni keşfedilen mistik yeraltı dünyasının iki devini bu kez hem insanlığın hem de kendilerinin varlığını tehdit eden tehlikelere karşı birleştirecek..

     

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Kültür - Sanat > Godzilla ve Kong bu sefer Mısır'ı yerle bir ediyor!
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