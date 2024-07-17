Göktürk eserlerini Türkiye restore etti! Moğolistan’daki̇ taşlara bakım

Göktürk Devri’ne ait eserler Türk uzmanlar tarafından restore edildi.

Moğolistan’da Göktürk Devri’ne ait eserler Türk ve Moğolistanlı uzmanlar tarafından restore edildi. Türk İş Birliği ve

Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle, ülkenin Arhangay, Övörhangay ve Töv vilayetlerinde Göktürk Devri’ne ait tahrip olmuş ve risk altındaki 10 insan figürlü taşın (taş babalar) dokümantasyonları, restitüsyonları, restorasyonları ve bakımları yapıldı.

Restorasyon çalışmaları TİKA’nın Moğolistan Kültürel Miras Merkezine daha önce temin ettiği mobil laboratuvarla gerçekleştirildi. Moğolistan’da taş babaların mühim bir kısmı, tabiatta her türlü tahribata açık olarak bulunuyor.