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Kültür - Sanat

Gördüklerimiz gerçek mi? Seyirciyi oyuna getiren eserler

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Gördüklerimiz gerçek mi? Seyirciyi oyuna getiren eserler
Başlık ResmiGördüklerimiz gerçek mi? Seyirciyi oyuna getiren eserler

Sanatçı Recep Çiftci’nin görsel oyunlarla dolu eserleri, izleyiciyi görünenin ötesine bakmaya çağırıyor.

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|
Murat Öztekin
MURAT ÖZTEKİN

Güncel resim sanatının özgün isimlerinden ressam Recep Çiftci’nin sıra dışı eserlerini bir araya getiren “Görünen ile Gerçek Arasında Hakikati Bulmak” sergisi, İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi’nde ziyaretçileriyle buluşuyor.

HAKİKAT NEREDE?

Algı, gerçek ve hakikat arasındaki irtibatı odağına alan sergi; optik illüzyonlar ve değişen bakış açıları aracılığıyla izleyiciyi görünenin ötesine bakmaya davet ediyor.

Çiftci’nin eserleri, ilk bakışta gördüklerimizin her zaman gerçeğin tamamını yansıtmayabileceği fikrinden hareket ediyor. Sanatçı, izleyiciyi farklı bakış açıları ve görsel oyunlarla gördüğüne tekrar bakmaya davet ediyor.

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Serginin ikinci eksenini oluşturan Jagat serisi ise, Sanskritçede "hareket eden dünya" anlamına gelen kavramdan hareket ediyor. Bu seride sanatçı, dünyanın durağan bir mekân değil, “canlı bir organizma” olduğu düşüncesinden yola çıkıyor.

Da Vinci, Rodin, Picasso gibi sanat tarihinin önemli figürlerine ve kavramlarına gönderme yapan yapılan sergi, 8 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

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