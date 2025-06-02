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Haftanın kitapları | “Huawei: Çin’in En Güçlü Şirketinin Gizli Tarihi”

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haftanın kitapları | “Huawei: Çin’in En Güçlü Şirketinin Gizli Tarihi”
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Haftanın kitaplarında bu hafta “Yasanın, İnancın ve İmparatorluğun Mimarı: Jüstinyen”, “Huawei: Çin’in En Güçlü Şirketinin Gizli Tarihi” ve “Yolculuklar ve Öteki Yolculuklar” okurları bekliyor.

MURAT ÖZTEKİN - Haftanın kitaplarında bu hafta üç kitap öne çıkıyor.

İHTİŞAMLI DEVRİN İMPARATORU

Roma imparatoru Jüstinyen, tarihin gördüğü en ihtişamlı liderlerden biriydi. Bir Balkan köyünde doğan Jüstinyen, zamanla hükümdarlık koltuğuna oturdu. Roma’yı tekrar birleştirme hayaliyle yola çıkan Jüstinyen bir medeniyetin kurucusu oldu; Ayasofya gibi bugün bile konuşulan büyük bir mimari yapıyı ortaya çıkardı. Ancak Jüstinyen, siyasi entrikalar, tabii afetler ve salgınlara rağmen tahtta kaldı. İngiliz tarihçisi Peter Sarris ise “Yasanın, İnancın ve İmparatorluğun Mimarı: Jüstinyen” adlı eserinde Roma İmparatorluğu’nu canlandıran adamın renkli hayatını ele alırken okuru kavgalar ve iklim değişikliği ile şekillenen bir devre doğru seyahate çıkarıyor. Yazar Kronik Kitap’ın Türkçeye kazandırdığı bu biyografik eserinde, çok yönlü portre çiziyor.

Haftanın kitapları | “Huawei: Çin’in En Güçlü Şirketinin Gizli Tarihi” - 1. Resim

ASYALI MARKANIN ESRARENGİZ TARİHİ

Çin ve ABD arasındaki güç mücadelesi giderek büyüyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın hedefinde olan Çinli şirketlerin başında ise Huawei geliyor. Gazeteci Eva Dou, “Huawei: Çin’in En Güçlü Şirketinin Gizli Tarihi” adlı eserinde işte bu Asyalı teknoloji imparatorluğunun tarihini okuyucuya sunuyor. 2018’de birinci ismi Meng Wanzhou’nun ABD’de tutuklanmasıyla daha çok gündeme gelen şirkete dair bilinenler oldukça az. Dolayısıyla Dou, gazetecilik refleksleriyle şekillenen eserinde, esrarengiz bir aileye ışık tutmaya çalışıyor. Timaş Yayınları etiketli kitapta, aynı zamanda; Çin’in tarihi de masaya yatırılıyor. ABD’li yazar, bağımsız olarak kaleme aldığını savunduğu eserinde Çinli şirketi “yürekli ama korkutucu” olarak tanımlıyor. 

Haftanın kitapları | “Huawei: Çin’in En Güçlü Şirketinin Gizli Tarihi” - 2. Resim

DÜNYAYI GEZEN İTALYAN EDEBİYATÇI

İtalyan edebiyatının en tanınmış isimlerinden Antonio Tabucchi “Yolculuklar ve Öteki Yolculuklar” adlı eserinde dünya üzerindeki farklı coğrafyalara yaptığı seyahatlere ve bunların kendisinde meydana getirdiği fikirlere yer veriyor. Yalnızca bir gezgin gözüyle değil, edebiyatçı, filozof ve hayalperest bakışıyla gezdiği mekânların tarihî ve kültürel bağlamlarını da etkileyici bir dille anlatan Tabucchi’nin yolculukları; Portekiz’den Hindistan’a, Latin Amerika’dan Türkiye’ye uzanıyor. Tabucchi’nin eseri edebî referanslar ve felsefi düşüncelerle derinleşiyor. Kitap, Ezay Akyıldız’ın tercümesiyle Everest Yayınları tarafından yayımlanıyor.

Haftanın kitapları | “Huawei: Çin’in En Güçlü Şirketinin Gizli Tarihi” - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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