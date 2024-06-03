Haftanın kitapları | Koşu bittikten sonra da koşan atlar

Haftanın kitaplarında bu hafta “ “Başarı Bedel İster”, “Matmazel De Scudéry” ve “Bugünü Resmetmek” var.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Haftanın kitaplarında bu hafta 3 kitap öne çıkıyor. Türk şiirinin meşhur isimlerinden olan Prof. Dr. Nurullah Genç'in “Başarı Bedel İster” adlı kişisel gelişim kitabı, Alman romantik edebiyatçıları arasında en popüler isim olan Amadeus Hoffmann’ın ilham kaynağı “Matmazel De Scudéry” adlı eseri ve güncel resmin açtığı tartışmalara yeni yaklaşımlarla bakan “Bugünü Resmetmek” kitabı okurları bekliyor.

KOŞU BİTTİKTEN SONRA DA KOŞAN ATLAR

Yüreklere dokunan mısralarıyla Türk şiirinin meşhur isimlerinden olan Prof. Dr. Nurullah Genç, aynı zamanda akademinin de mühim simalarından... Genç “Başarı Bedel İster” adlı kişisel gelişim kitabında başarı basamaklarını nasıl çıktığını anlatıyor.

Genç, Timaş Yayınlarının yeni baskısıyla okura sunduğu eserinde “Hayalleri olmayanın geleceği olmaz” vurgusunu yapıyor. Yazar okuyucularına şu nasihati de veriyor: Bizim atlarımız, yaşadığımız dünyadan öte dünyaya doğru, zamansız ve dünyevi anlamda mekânsız nefese doğru alabildiğine koşan atlardır. Başarı sadece hedefle sınırlı değildir. Hedefi aşmaktır başarı. Sezai Karakoç’un mısraları o yüzden hep çarpıcı gelmiştir bana: “Biz koşu bittikten sonra da koşan atlarız…”

ŞİİRDEN DOĞAN KARANLIK POLİSİYE

Alman romantik edebiyatçıları arasında en popüler isim olan Amadeus Hoffmann’ın 1819’da neşredilen ve sonraki edebiyatçılara da ilham kaynağı olan “Matmazel De Scudéry” adlı klasik eseri, Can Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı.

Yazarın, Nürnberg şehri kroniklerinde yer alan iki mısralık bir şiirden ilhamla kaleme aldığı eser, okuyucularını 17. asır Paris’ine götürüyor ve yazar Matmazel de Scudéry’nin başından geçen esrarengiz bir hadiseyi işliyor. Paris’te yaşanan seri cinayetler, Kral XIV. Louis’nin kurduğu özel mahkeme ve ortaya çıkan hırsız çetesi... İlk Alman polisiyesi olarak bilinen bu uzun hikâye, sürükleyici dili ve detaylı devir tasvirleriyle dikkat çekiyor.

GÜNCEL SANAT NEREYE GİDİYOR?

“Bugünü Resmetmek” adlı eser, Burcu Çimen ve Didem Yazıcı küratörlüğünde Yapı Kredi Kültür Sanat’ta düzenlenen aynı adlı sergideki eserleri ve küratöryel yaklaşımı inceleme imkânı sunuyor. Eserde, güncel resmin açtığı tartışmalara yeni yaklaşımlarla bakılıyor.

Kitapta küratörlerin metinlerine sanatçı ve yazar Rana Kelleci ile Furkan Öztekin’in makalesi ve gazeteci yazar Özlem Altunok’un sergi sanatçılarından Fulya Çetin ve Taner Ceylan’la yaptığı kapsamlı bir mülakat eşlik ediyor. “Bugünü Resmetmek” güncel resim sanatındaki eğilimleri merak edenler ve resimle düşünmek isteyenlere hitap ediyor.