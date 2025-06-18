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Haftanın sanat ajandası | 'İslam Sanatında Geometrik Desenler'

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rami Kütüphanesi, sanat ve matematiği buluşturan “İslam Sanatında Geometrik Desenler” sergisine ev sahipliği yapıyor. 

MURAT ÖZTEKİN -  Fiba CP’nin İnegöl AVM’deki “Gelenekten Geleceğe” projesi çerçevesinde birçok geleneksel sanat, yıl boyunca düzenlenen faaliyetlerle sanatseverlerle buluşuyor.  

■ Yapı Kredi bomontiada, “World Akustik” konser serisinin yeni sezonunu, 27 Haziran akşamı, Göksel’in konseri ile açıyor.

■ Zehra İpşiroğlu’nun “Hatırlayamadıklarımız“ romanının okuma tiyatrosu, 19 Haziran’da Bilim Beyoğlu’nda seyircisiyle buluşuyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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