Haftanın sanat ajandası | 'İslam Sanatında Geometrik Desenler'
Kültür - Sanat Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Rami Kütüphanesi, sanat ve matematiği buluşturan “İslam Sanatında Geometrik Desenler” sergisine ev sahipliği yapıyor.
MURAT ÖZTEKİN - Fiba CP’nin İnegöl AVM’deki “Gelenekten Geleceğe” projesi çerçevesinde birçok geleneksel sanat, yıl boyunca düzenlenen faaliyetlerle sanatseverlerle buluşuyor.
■ Yapı Kredi bomontiada, “World Akustik” konser serisinin yeni sezonunu, 27 Haziran akşamı, Göksel’in konseri ile açıyor.
■ Zehra İpşiroğlu’nun “Hatırlayamadıklarımız“ romanının okuma tiyatrosu, 19 Haziran’da Bilim Beyoğlu’nda seyircisiyle buluşuyor.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Cüneyt Akçatepe