Halûk Bilginer’in filmi Venedik’te yarışacak
Kültür - Sanat Haberleri / Türkiye Gazetesi
Bu sene 28 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında 81’inci defa İtalya’da düzenlenecek festivalin ana yarışmasında Todd Phillips’in “Joker: Folie à Deux”, Pedro Almodóvar’ın “The Room Next Door” ve Pablo Larraín’in “Maria” filmleri dikkat çekiyor. “Maria” filminde ise Türk oyuncu Halûk Bilginer, Angelina Jolie ile başrolleri paylaşıyor.
MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Dünyanın prestijli sinema organizasyonları arasında sayılan Venedik Film Festivali’nin film antolojisi açıklandı. Bu sene 28 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında 81’inci defa İtalya’da düzenlenecek festivalin ana yarışmasında Todd Phillips’in “Joker: Folie à Deux”, Pedro Almodóvar’ın “The Room Next Door” ve Pablo Larraín’in “Maria” filmleri dikkat çekiyor. “Maria” filminde ise Türk oyuncu Halûk Bilginer, Angelina Jolie ile başrolleri paylaşıyor. “Joker: Folie à Deux” ise Joker serisinin ikinci filmi olarak müzikal bir şekilde beyazperdeye geliyor. Festvalin Isabelle Huppert başkanlığındaki jürisinde ise James Gray, Andrew Haigh, Agnieszka Holland, Kleber Mendonça Filho, Abderrahmane Sissako, Giuseppe Tornatore, Julia von Heinz ve Zhang Ziyi yer alıyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi