Halûk Bilginer’in filmi Venedik’te yarışacak

Düzenleyen: Batıkan Altaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 24 Temmuz 2024 02:25 - Güncelleme: 24 Temmuz 2024 02:26 - Güncelleme:

Venedik Film Festivali, Haber

Kültür - Sanat Haberleri / Türkiye Gazetesi

Bu sene 28 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında 81’inci defa İtalya’da düzenlenecek festivalin ana yarışmasında Todd Phillips’in “Joker: Folie à Deux”, Pedro Almodóvar’ın “The Room Next Door” ve Pablo Larraín’in “Maria” filmleri dikkat çekiyor. “Maria” filminde ise Türk oyuncu Halûk Bilginer, Angelina Jolie ile başrolleri paylaşıyor.