Hayatını kardeşine adamıştı, görev yaptığı müzeye adı verildi

23 Haziran'da Batman'ın Sason ilçesinde bilirkişi ekibini taşıyan aracın şarampole devrilmesiyle hayatını kaybeden Batman Müze Müdürü Mehmet Cabir Alper'in ismi görev yaptığı müzeye verildi. Hayatını down sendromlu kardeşine adadığı ortaya çıkan Alper'in adının müzeye verilmesi, takdir topladı.

Sason'da 23 Haziran'da bilirkişi heyetini taşıyan aracın şarampole devrilmesi sonucu Batman Müze Müdürü Alper, Batman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'nde Dr. Öğretim Üyesi Aliye Yılmaz, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü'nde Öğretim Görevlisi Mustafa Serdar Akgönül, Diyarbakır Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nde Şube Müdürü olan mimar Fesih Barut ve Sason Kaymakamlığı'nda görevli şoför Mazlum Yılmaz hayatını kaybetmişti.

Kazanın ardından vefat edenlerin acısı yürekleri dağlamış, Alper’in de hayatını down sendromlu kardeşi Berk Alper’e adadığı ortaya çıkmıştı.

"KARDEŞİME EN İYİ ŞEKİLDE BAKABİLMEK İÇİN EVLENMEDİ"

Olayın ardından kardeşi Muhammet Mustafa Alper down sendromlu kardeşleri İbrahim Berk ile ilgilenmeyi öncelik haline getirdiğini şı sözlerle paylaşmıştı:

"Ağabeyim, çevreden gelen evlilik baskılarına rağmen, ’Eğer evlenirsem İbrahim’e ayırdığım zamanı belki ayıramam, çocuğum olursa kardeşim geri planda kalabilir’ diyordu. Binlerce engelli yakını olan aile beni anlayacaktır. Ağabeyim, kardeşime en iyi şekilde bakabilmek için evlenmedi"

BAKAN ERSOY DUYURDU

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, kültürel mirasa gönülden bağlılığı ve en zorlu şartlarda dahi sorumlulukla görev yapma azmiyle tanıdıkları Alper'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını yazdı.

Ersoy, paylaşımında şunları kaydetti:

"Vefa borcumuzun bir nişanesi olarak büyük özveriyle hizmet ettiği Batman Müzemize onun adını veriyoruz. Müzemiz bundan böyle 'Batman Mehmet Cabir Alper Arkeoloji Müzesi' adıyla ziyaretçilerini ağırlayacak. Aynı kazada hayatını kaybeden tüm görevlileri de bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Emanetleri emanetimizdir. Aziz hatıralarını daima yaşatacağız."