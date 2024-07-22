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Hekimoğlu İsmail anısına hikâyeler! Yarışmaya başvuru zamanı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hekimoğlu İsmail anısına hikâyeler! Yarışmaya başvuru zamanı

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Merhum yazar Hekimoğlu İsmail’in hatırasına hikâye yarışması düzenlendi .

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ -  Timaş Yayın Grubu’nun merhum yazar Hekimoğlu İsmail’in hatırasına düzenlediği hikâye yarışmasına müracaatlar devam ediyor.

Bu sene ikincisi tertiplenen “Hekimoğlu İsmail Hikâye Yarışması”na 15 Ekim’e kadar başvurulabilecek. Yarışmada katılımcılar inanç değerlerimiz üzerine istedikleri mevzuda hikâyelerini kaleme alabilecek.

Yarışmanın birincisi 30 bin TL’lik ödülü kazanmanın yanında eserinin Gülçe Çocuk etiketiyle basılma fırsatına da sahip olacak. 

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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