Hekimoğlu İsmail anısına hikâyeler! Yarışmaya başvuru zamanı
Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Kültür - Sanat Haberleri / Türkiye Gazetesi
Merhum yazar Hekimoğlu İsmail’in hatırasına hikâye yarışması düzenlendi .
MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Timaş Yayın Grubu’nun merhum yazar Hekimoğlu İsmail’in hatırasına düzenlediği hikâye yarışmasına müracaatlar devam ediyor.
Bu sene ikincisi tertiplenen “Hekimoğlu İsmail Hikâye Yarışması”na 15 Ekim’e kadar başvurulabilecek. Yarışmada katılımcılar inanç değerlerimiz üzerine istedikleri mevzuda hikâyelerini kaleme alabilecek.
Yarışmanın birincisi 30 bin TL’lik ödülü kazanmanın yanında eserinin Gülçe Çocuk etiketiyle basılma fırsatına da sahip olacak.
Düzenleyen: Baki Sancak - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi