Herkes yanından geçiyor, kimse hikayesini bilmiyor! Müslümanların İznik'teki izi olan tarihi levha bakımsızlık içinde

Türkiye'nin en önemli kültür destinasyonlarının bulunduğu İznik'te tarihi surlar restorasyon bekliyor. İznik surlarında bulunan tarihi levhanın içler acısı hali görenleri üzdü. Herkesin yanından geçtiği ancak kimsenin ne yazdığını bilmediği levha, Peygamber Efendimizin müjdesiyle harekete geçen ilk Müslümanları anlatıyor. İşte detaylar...

ALİ TÜFEKÇİ - Papa ziyareti ile gündeme gelen İznik, İslam tarihinin ilk asırlarından itibaren Müslümanların ulaşmak istediği noktalar arasındaydı.

Nitekim “Ammûriye (Amorion) İznik'ten önce İznik Konstantiniyye'den önce Konstantiniyye ise Roma’dan önce mutlaka fetḥedilecektir.” (Nu‘aym bin Hammâd, Kitābu’l-Fiten, s. 340, Had. nr.: 1275.) hadis-i şerifi gibi müjdeler İslam ordularının fetih hareketlerini yönlendirdi.

Ammûriye İstanbul’un fethi için gelen müslüman ordular tarafından kuşatıldı. M. S. 669 Yezid’in İstanbul seferi sırasında fethedildi. Fakat daha sonra zaman zaman elden çıktı. 838'de Abbasi Halifesi Mu‘tasım döneminde kesin olarak alındı.

Şehir bundan sonra Bizans saldırılarıyla tahrip edilerek kullanılamaz hale getirildi. Harabe şehir Amorium Antik Kent kazılarıyla tekrar gün yüzüne çıkarıldı.

İlk İslam fetihlerinin yapıldığı dönemlerde Anadolu'nun durumu (727-740 yılları)

BATTAL GAZİ İZNİK ÖNLERİNDE

İslâmiyet’in bu yayılışı sırasında Anadolu’ya yapılan akınlar İstanbul önlerine kadar uzanırken İznik de kuşatıldı.

718 ve 727 yıllarında şehri kuşatan Müslümanlar içeri giremedilerse de surları ciddi manada tahrip ettiler ve kuşatmayı kaldırdılar.

Asıl adı Abdullah Ebü’l-Hüseyn el-Antakî olan ve Battal Gazi olarak bilinen meşhur komutan da İznik önlerine geldi.

Kahramanlıklarıyla tarihe geçen, destansı hayatıyla örnek olan Battal Gazi, 727 senesinde başarısız olunan bu İznik kuşatmasında savaştı, ancak orduyla birlikte geri çekildi.

ZAFERİN NİŞANESİ

İmparator III. Leo zamanında ve sonrasında surlardaki tahribat için tamir çalışması başlatıldı.

Yeni inşa edilen bir kulenin alt kısmına yerleştirilen kitabenin Türkçe çevirisi şu şekildedir:

"Tanrı'nın yardımıyla, düşmanın küstahlığının utandırıldığı yerde, İsa sevgisiyle dolu imparatorlarımız [III.]Leo ve [V.]Konstantinos, Nikaea şehrini azimle tamir ettiler ve bu başarılarını göstermek gayesiyle zaferin bir nişânesi olarak bu kuleyi diktiler. Bu kuleyi, görkemli patrikios ve kuropalates Artabasdos kendi emeğiyle tamamladı."

Arkasında böyle bir hikaye barındıran kitabenin bugünkü hali ise bakımsızlık içinde restorasyon bekliyor.