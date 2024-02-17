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    • Haberler > Kültür - Sanat > Herkül'ün asası kırıldı! Kendisi yok olmak üzere...

    Herkül'ün asası kırıldı! Kendisi yok olmak üzere...

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Herkül&#039;ün asası kırıldı! Kendisi yok olmak üzere...

    Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Bursa İznik'teki 2 bin yıllık Herkül kabartması tahrip edildi. Tarihi eser yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

    Bursa'nın İznik ilçesi Hisardere köyü yolu üzerinde, Deliktaş civarında, 2 bin yıl önce taş ocağında çalışan işçiler için kaya üzerine işlenen Herkül kabartması, kimliği meçhul kişilerce tahrip edildi.

    İddiaya göre, heykelin sağ elindeki, gücü temsil ettiğine inanılan asa yok oldu.

    Ayrıca Herkül kabartmasının olduğu eski taş ocağı sahası, daha önce dökülen zeytin çorağı ile bataklığa dönüştü. Milattan sonra 3. yüzyılda taş ocağında bulunan kaya parçasına işlenen ve Yunan mitolojisinde göre Herakles olarak anılan Herkül'ün, Zeus ile Miken kralının kızı Alkmene'nin oğlu olduğuna inanılıyor.

    Herkül'ün asası kırıldı! Kendisi yok olmak üzere...

    Heykel ve kabartmaların o devirlerde kötülüklerden insanları koruduğuna inanılıyordu. Kabartmada, Herkül'ün sağ elinde, gücünü temsil eden asa, sol elinde ise öldürdüğü yedi başlı yılan bulunuyor. Bu karakter Yunan mitolojisinde Herakles ve Roma mitolojisinde Herkül olarak biliniyor.

    Kabartmadaki hasarı fark eden Özdemir Yiğit, “Heykelini görmek için geldik. Gördük ve mutlu olduk. Fakat etrafında ki bu düzensizlik bu bakımsızlık dikkatlerimizi çekti. Tarihimize sahip çıkalım” dedi.

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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