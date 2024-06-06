Heyecan dorukta: Andrea Bocelli 8 Haziran’da İstanbul’da konser verecek

İtalyan tenor, söz yazarı ve besteci Andrea Bocelli, 8 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda sahne alacak. Geri sayımın başladığı konser için heyecan dorukta.

Ünlü İtalyan tenor, söz yazarı ve besteci Andrea Bocelli, 8 Haziran'da BJK Tüpraş Stadyumu'nda müzikseverlerle buluşacak.

BWO Entertainment, CEO Event ve Dolmabahçe AŞ organizasyonuyla İstanbul'a gelecek sanatçı, klasik aryaların yanı sıra albümlerindeki eserlere de konserinde yer verecek.

Konser, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) desteğiyle Togg etkinlik paydaşlığı ve Turkcell sponsorluğunda organize edildi.

POPÜLER ŞARKILAR, SAYISIZ ARYA…

Hollywood Walk of Fame'de yıldızı bulunan sanatçı, kariyeri boyunca 5 kez Grammy Ödülü'ne, 6 kez de Latin Grammy Ödülü'ne aday gösterildi.

Bocelli, operalar, popüler Napoliten şarkılar ve sayısız arya kaydetti. Celine Dion ve Sarah Brightman gibi birçok isimle düetler yapan sanatçının eser kayıtları, 90 milyonun üzerinde kayıt satarak büyük bir başarı elde etti.