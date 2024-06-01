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Madonna’ya ‘müstehcen içerikli konser’ davası! Hayranı sinirden küplere bindi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Madonna’ya ‘müstehcen içerikli konser’ davası! Hayranı sinirden küplere bindi
Madonna, Dava, Konser, Haber

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Madonna, ‘Celebration’ adlı turnesini tamamladı. Bir hayranı şarkıcıya konserde hiçbir uyarıda bulunulmadan müstehcen görüntülere maruz bırakıldığını gerekçe göstererek dava açtı.

ABD’li pop yıldızı Madonna’nın hayranları tarafından açılan davalarla başı dertte. Celebration turnesi kapsamında konser veren şarkıcı dinleyicisinin hamlesiyle neye uğradığını şaşırdı.

MADONNA’YA DAVA AÇTI

Konsere giden bir konuk, Madonna’nın sahnede uyarısız bir şekilde müstehcen içerikli performans sergilediğini öne sürdü. Ayrıca bunları izlenmeye zorlandığını belirterek kendisine dava açtı.

“SEVENLERİNE KARŞI SAYGISIZLIĞIN GÖSTERGESİ”

Justen Lipeles adlı kişi, mahkemeye sunduğu şikayetinde “Dinleyicileri sıcak, rahatsız bir ortamda saatlerce beklemeye zorlamak ve onları hiçbir uyarıda bulunmadan müstehcen görüntülere maruz bırakmak, Madonna'nın sevenlerine karşı küstahça saygısızlığının göstergesidir” ifadelerine yer verdi.  

TAZMİNAT TALEP ETTİ

Lipeles ayrıca, konserin başlama saatiyle ilgili de dinleyicilere yanıltıcı bilgi verildiğini öne sürdü. İddiasında konser saatinin 20.30 açıklanmasına rağmen 22.00’de başladığını belirtti. Öte yandan şarkıcının konserde canlı şarkılar söylememesinden ve playback yapmasından şikayet etti. 

İddia sahibi Lipeles, davada Madonna’dan tazminat talep etti. Bunun yanı sıra yasal masrafları ve konser bileti iadesini de istedi. 

ŞARKICIDAN GÖNDERME 

Davayla ilgili durum henüz netlik kazanmadı. Daha önce başka hayranları da benzer suçlamalarda şarkıcıdan şikayetçi olmuştu. 2020’de bir hayranı Madonna’nın konsere geç başlaması nedeniyle kendisini dava etmişti. Şarkıcı ise bir konserinde “Kraliçeler asla geç kalmaz” diyerek kendisine bu nedenle dava açanlara göndermede bulunmuştu.   

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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