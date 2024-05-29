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Ünlü şarkıcı Dua Lipa'dan ‘kalıcı ateşkes’ çağrısı! ‘Çocukların diri diri yakılmasına haklı sebep yok’

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ünlü şarkıcı Dua Lipa&#039;dan ‘kalıcı ateşkes’ çağrısı! ‘Çocukların diri diri yakılmasına haklı sebep yok’
Lipa, Gazze, Sosyal Medya, Haber

Magazin Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Gazze için kalıcı ateşkes çağrısında bulunarak, "Çocukların diri diri yakılmasına asla haklı bir sebep gösterilemez. Tüm dünya, İsrail soykırımını durdurmak için seferber oluyor" ifadesini kullandı.

Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Lipa, 88 milyondan fazla takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, takipçilerini, Gazze'deki halkla dayanışma içinde olmaya çağırdı.

Hikaye bölümünden "#AllEyesonRafah (Tüm gözler Refah'ın üstünde)" etiketiyle yaptığı paylaşımda Lipa, "Çocukların diri diri yakılmasına asla haklı bir sebep gösterilemez. Tüm dünya, İsrail soykırımını durdurmak için seferber oluyor." ifadelerine yer verdi.
Lipa, ayrıca Gazze için "kalıcı ateşkes" çağrısında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Birleşmiş Milletlerin yargı organı Uluslararası Adalet Divanı (UAD), 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in, Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

İsrail, UAD'nin saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına 26 Mayıs'ta saldırı düzenlemiş, saldırıda onlarca Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtmişti.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Anadolu Ajansı
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