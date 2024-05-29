Ünlü şarkıcı Dua Lipa'dan ‘kalıcı ateşkes’ çağrısı! ‘Çocukların diri diri yakılmasına haklı sebep yok’

Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: Anadolu Ajansı 29 Mayıs 2024 12:07 - Güncelleme: 29 Mayıs 2024 12:08 - Güncelleme:

Lipa, Gazze, Sosyal Medya, Haber

Magazin Haberleri / Anadolu Ajansı

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Gazze için kalıcı ateşkes çağrısında bulunarak, "Çocukların diri diri yakılmasına asla haklı bir sebep gösterilemez. Tüm dünya, İsrail soykırımını durdurmak için seferber oluyor" ifadesini kullandı.