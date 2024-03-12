Hırka-i Şerif cuma günü ziyarete açılıyor! Ramazan boyunca görülebilecek

Peygamber Efendimiz'in Veysel Karani'ye hediye ettiği hırka-i şerifi, cuma günü Hırka-i Şerif Camii içindeki dairede ziyarete açılacak.

Veysel Karani Hırka-i Şerif Camii Hizmet Vakfından yapılan yazılı açıklamaya göre, her yıl ramazan ayının ilk cuma günü ziyarete başlanılan Hırka-i Şerif saat 10.00'da ziyaretçilere kapılarını açacak.

Hırka-i Şerif, ramazan ayı boyunca hafta içi saat 10.00-17.00, hafta sonu ise 09.00-17.30 arasında görülebilecek.

HIRKA-İ ŞERİF

Peygamber Efendimiz'in vasiyetiyle Veysel Karani'ye hediye edilen mukaddes emanetlerden olan Hırka-i Şerif, 1851 yılından bu yana Fatih ilçesindeki adına yaptırılan Hırka-ı Şerif Camii'nde muhafaza ediliyor.

Bu emanet günümüzde Veysel Karani'nin 58. ve 59'uncu kuşak torunları tarafından korunarak ziyarete açılıyor.

Kadir Gecesi'nde ise ziyaret, teravih namazı sonrası sabah 03.00'e kadar devam edecek, arife günü ikindi namazı sonrasında Hırka-i Şerif ziyareti dua ile sona erecek.