İki müzeye Avrupa’dan ödül
Kültür - Sanat Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Avrupa Müze Forumu (EMF) tarafından verilen “Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri” (EMYA), 2025 yılındaki sahiplerini buldu.
MURAT ÖZTEKİN - Türkiye’den iki prestijli müze de ödül kazandı. Polonya’nın Bialystok şehrinde düzenlenen törende, İstanbul Modern “Portimão Misafirperverlik, Kapsayıcılık ve Aidiyet Müze Ödülü”ne layık görüldü.
Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi ise takdirnameyle ödüllendirildi.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Cüneyt Akçatepe