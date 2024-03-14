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İlber Ortaylı: Basılı gazeteler yaşar!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı İstanbul Üniversitesi (İÜ) İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen seminerde basılı gazetelerin eskimeyeceğini söyleyerek niteliğe vurgu yaptı.

Prof. Dr. Ortaylı, kendisine yöneltilen bir soru üzerine basılı gazetelerin geleceği hakkında konuştu.

“Gazeteler eskidi” düşüncesine katılmayan Prof. Dr. Ortaylı, fiziksel gazetelerin hiçbir durumda yok olmayacağını dile getirdi. Türkiye'deki gazetelerin nitelik bakımından eksik olduğuna vurgu yaptı.

Ortaylı, son dönemde basılı gazete okunmasının düşük olması konusunda ise “Aslında kağıdın kullanılmamasından memnunum çünkü ağaçlar gidiyor ama gazete yaşar” ifadelerini kullandı.

 

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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