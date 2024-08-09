İlk yedi ayda 16 milyon ziyaretçi! Ören yerlerine gece müzeciliği dopingi

Tarihe açılan kapılar olan Türkiye’deki müze ve ören yerlerine olan rağbet her geçen sene artıyor. Müze ve ören yerleri, bu senenin ilk 7 ayında toplam 16 milyon 510 bin 910 ziyaretçi ağırladı. Geçen sene bu sayı 15 milyon 756 bin 896’ydı.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Tarihe açılan kapılar olan Türkiye’deki müze ve ören yerlerine olan rağbet her geçen sene artıyor. Müze ve ören yerleri, bu senenin ilk 7 ayında toplam 16 milyon 510 bin 910 ziyaretçi ağırladı. Geçen sene bu sayı 15 milyon 756 bin 896’ydı. Böylece aynı zaman diliminde yaklaşık yüzde 5’lik bir artış yaşandı. Söz konusu yerlere yapılan ziyaretlerin artmasında bu sene yeni başlatılan gece müzeciliği uygulaması da tesirli oldu. Bazı tarihî alanların gece açık olması ziyaretçilerin alternatif programlar yapmasına imkân tanıdı.

EN GÖZDE EFES

Yılın geride kalan yedi ayında en çok ziyaretçiyi İzmir’deki Efes ören yeri çekti. Gece müzeciliği ile saat 23.00’e kadar ziyaret edilebilen Efes’i 1 milyon 444 bin 405 yerli ve yabancı gezdi. Yine gece müzeciliğine açık olan Denizli’deki Hierapolis (Pamukkale) ören yeri 1 milyon 306 bin ziyaretçi ile ikinci, Konya’daki Mevlâna Müzesi 1 milyon 174 bin ziyaretçi ile üçüncü oldu.