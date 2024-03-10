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İnsanlar Kâbe hasretini dindirmek için geliyor! Ramazan'da Bursa’daki sergi ilgi çekiyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İnsanlar Kâbe hasretini dindirmek için geliyor! Ramazan&#039;da Bursa’daki sergi ilgi çekiyor

Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bir koleksiyonerin 30 yıl boyunca bir araya getirmek için uğraştığı, farklı dönemlere ait Kâbe örtüleri Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından sergileniyor. Eski hac yolculuklarına ait hatıralardan hazırlanan “Kâbe Örtüleri, Sakal-i Şerif ve Hac Hatıraları Sergisi”, Tayyare Kültür Merkezi’nde ziyaret ediliyor.

Osmanlı döneminden günümüze kadar Mekke, Medine ve Kudüs ile ilgili hatıraların yer aldığı “Kâbe Örtüleri, Sakal-i şerif ve Hac Hatıraları Sergisi”, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Tayyare Kültür Merkezi’nde ziyarete açıldı.

İnsanlar Kâbe hasretini dindirmek için geliyor! Ramazan'da Bursa’daki sergi ilgi çekiyor - 1. Resim

24 sene Mekke ve Cidde’de yaşamış koleksiyoner Bekir Kantarcı’nın 30 yılı aşkın sürede oluşturduğu biriktirdiği eserlerden oluşan sergide, İstanbul halkından Mekke ve Medine’ye gönderilen hediyeler, surre alayı sandıkları, bu sandıklara konulan feraşet çantaları, Kabe örtüleri, hac hatıraları, sakal-i şerif gibi birçok nadide eser yer alıyor.

İnsanlar Kâbe hasretini dindirmek için geliyor! Ramazan'da Bursa’daki sergi ilgi çekiyor - 2. Resim

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Ayrıca Mekke’de son kez üretilen örtüler arasında yer alan kırmızı renkli ipek örtü parçası, Mekke’de üretilmiş Peygamber Efendimizin Medine-i Münevvere mescidinde kabri şeriflerinin duvarlarını süsleyen yeşil renkli parça, 350 yıllık Ravza örtü parçası, 17’nci yüzyıl erken Osmanlı dönemine ait koyu yeşil Kâbe örtü parçası, 1850’li yıllara ait nadir koyu lacivert Kâbe örtüleri gibi daha birçok kıymetli eser ziyaretçilerini bekliyor.

Sergi, 5 Nisan 2024 tarihine kadar Tayyare Kültür Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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