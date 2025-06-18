İstanbul'da 29. buluşma: Tiyatro festivalinin biletleri satışa çıkıyor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi 18 Haziran 2025 02:50 - Güncelleme: 18 Haziran 2025 02:51 - Güncelleme:

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 20 Ekim-22 Kasım’da düzenlenecek “29. İstanbul Tiyatro Festivali”, Türkiye’den ve dünyadan birçok yapımı tiyatroseverlerle buluşturacak.

MURAT ÖZTEKİN - Festivalin açılışı 20-21 Ekim’de “Scapino Ballet Rotterdam: Katedral, Arvo Part ile Bir Akşam” gösterisiyle yapılacak. Gösteri, Avrupa’nın gözde koreografı Marcos Morau’nun, Hollanda’nın köklü dans topluluklarından Scapino Ballet Rotterdam ile iş birliğinden doğuyor. Gösterilerin biletleri 20 Haziran’da satışa sunulacak. Öğrenciler bu yıl da 30 liralık “Eczacıbaşı Genç Bilet” uygulamasından faydalanabilecek. Küratörlüğünü Mehmet Birkiye’nin üstlendiği festival programının tamamı eylül ayında duyurulacak.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Cüneyt Akçatepe