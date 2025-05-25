Japon bilim adamları Şanlıurfa'ya geliyor! Dünyanın en büyük arkeoloji projesi hayata geçecek

Göbeklitepe'den sonra Karahantepe'de arkeolojik bir hamle hayata geçiyor. Bütün dünyanın dikkatini çeken Taş Tepeler Projesi Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı tarafından duyuruldu. Yazgı, "dünyanın en büyük arkeoloji projesi" olduğunu söyleyerek, "Dünyanın her yerinden arkeologlarımız orada çalışıyor. Eylül ayında Karahantepe'de Japon bilim insanları da kazıya başlayacak" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Taş Tepeler Projesi'ni hayata geçiriyor.

Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali'nde konuşan Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı Göbeklitepe'nin Türkiye'yi dünya arkeoloji haritasında ilk sıraya taşıdığını belirterek, Karahantepe'nin sahip olduğu benzersiz bulgularla bunu bir üst seviyeye daha götüreceğini ifade etti.

Karahantepe'nin Göbeklitepe kadar önemli bir nokta olduğuna dikkati çeken Yazgı, şunları söyledi:

"Daha birçok noktamızda da kazılar devam ediyor. Taş Tepeler Projesi dünyanın en büyük arkeoloji projesi. Dünyanın her yerinden arkeologlarımız orada çalışıyor. Eylül ayında Karahantepe'de Japon bilim insanları da kazıya başlayacak. Karahantepe'yi yıl sonuna kadar, çatısını bitirip, ziyarete açmak için çabalayacağız."

"URFA'YI TÜM YÖNLERİYLE TANIMALARINI İSTİYORUZ"

Yazgı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un öncülüğünde başlatılan Taş Tepeler Projesi'nin şu anda farklı höyüklerde sürdürülen kazılarla dünyada eşi benzeri olmayan bir bilimsel altyapı sunduğunu belirtti.

Geçen yıl bin bilim adamının katıldığı önemli bir kongre yaptıklarını anımsatan Yazgı, "Şu anda Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ni, dünyanın en büyük neolitik araştırma ve sergileme merkezine dönüştürüyoruz. İnsanların Urfa'yı tüm yönleriyle tanımalarını istiyoruz." dedi.

Şanlıurfa'nın son yıllarda kültür turizminde büyük sıçrama yaşadığını belirten Yazgı, yalnızca geçen yıl Göbeklitepe'yi 750 bin kişinin ziyaret ettiğini, son bayram döneminde ise alana girişte yoğunluk nedeniyle ziyaretçilerin zaman zaman kapıda bekletilmek zorunda kaldığını söyledi.

"İNSANLIK TARİHİNİN BİLİNMEYENLERİNE IŞIK TUTACAK NİTELİKTE"

Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali kapsamında, Şanlıurfa Müzesi'nin deposunda bugüne kadar hiç sergilenmemiş eserlerin ilk kez gün yüzüne çıkarıldığını bildiren Yazgı, "Bu eserler, sadece bölgenin değil, insanlık tarihinin de bilinmeyenlerine ışık tutacak nitelikte." dedi.

Yazgı, Göbeklitepe ve Karahantepe kazılarının insanlığın tarıma geçiş süreci, sosyal yapıları ve inanç sistemlerine dair ezberleri bozduğuna, Neolitik dönemle ilgili yanlış bilinen veya doğrulanmamış pek çok bilginin de yeniden, daha doğru yazılmasına katkı sağladığına dikkati çekti.

Hem yerli hem yabancı turistin kültür turizmine artan ilgisini de değerlendiren Yazgı, Türkiye'nin bu alanda kısa sürede dünyada ilk üçte yer alabilecek potansiyele sahip olduğunu sözlerine ekledi.